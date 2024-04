Localiza tu teléfono perdido en tiempo real: ¡así de fácil!

¿Cuántas veces has salido de casa con el móvil en la mano y al llegar al coche te has dado cuenta de que ya no lo tienes? El móvil se ha convertido en una fuente constante de estrés sobre todo si temes haberlo perdido. Sin embargo, en la era digital en la que vivimos, contar con herramientas y conocimientos para localizar un dispositivo móvil es fundamental.

Si no sabes dónde has dejado tu móvil, te lo han robado o lo has perdido, hay diferentes fórmulas que puedes utilizar para encontrarlo. Lo primero que tienes que saber es que tanto iPhone como los teléfonos que funcionan con Android poseen recursos para rastrearlos.

Cómo localizar un iPhone

En el caso de iPhone, lo único que tienes que hacer es entrar en iCloud con tu ID de Apple. Seleccionar la aplicación Encontrar y elegir el dispositivo que queramos localizar en el menú que se despliega. A continuación, se abrirá un mapa en el que estará marcado el lugar en el que se encuentra nuestro iPhone. Puedes pinchar aquí para localizar tu teléfono de Apple.

Cómo localizar un Android

Al igual que iOS, los dispositivos Android también disponen de una aplicación que permite rastrear la ubicación de nuestro teléfono en tiempo real proporcionándote la tranquilidad de saber dónde se encuentra tu móvil en todo momento. Lo único que tienes que hacer es entrar en Google -puedes pinchar aquí-, introducir la misma dirección de correo que tienes en tu teléfono, seleccionar el dispositivo y la página te dirá en qué lugar se encuentra tu móvil.

Además, algunas de estas aplicaciones ofrecen funciones adicionales, como la posibilidad de bloquear el dispositivo de forma remota o emitir una alarma sonora para ayudarte a encontrarlo más fácilmente.

Aprovecha el GPS

Otro método efectivo para localizar un móvil es utilizar el GPS integrado en el dispositivo. Si has habilitado la función de ubicación en tu móvil, puedes acceder a servicios de geolocalización como Google Maps para conocer la ubicación exacta de tu dispositivo. Simplemente inicia sesión en tu cuenta de Google y selecciona la opción de Encuentra tu teléfono para ver la ubicación en tiempo real de tu dispositivo.

Cómo localizar a otra persona

Lo primero que tienes que saber si quieres localizar a otra persona es que sólo podrás hallarla si ella te lo permite. Sin su autorización, no podrás encontrarla. No obstante, en situaciones de emergencia, es posible que necesites saber cómo localizar a otra persona. Afortunadamente, existen varias formas de hacerlo de manera segura y legal: