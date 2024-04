Trucos para que tu iPhone no muera antes de tiempo

Llevar la batería al 100% es casi una obsesión. De hecho, hay personas que corren a enchufar el iPhone desde que les sale en la pantalla el mensaje de batería baja. El deseo por alargar la vida de las baterías de nuestros móviles ha llegado hasta tal extremo que, muchas veces, lo único que conseguimos es causar el efecto contrario: estropearlas. No obstante, hay una serie de trucos que puedes seguir para que no sigas gastando batería y tu móvil no muera antes de tiempo.

Lo primero que tienes que saber es que cerrar las aplicaciones de manera compulsiva no te va a ayudar a ahorrar batería. Esta costumbre de cerrarlo todo puede tener hasta el efecto contrario al que buscamos. ¿Por qué? Porque lo que hace el iPhone es volver a cargar todas las aplicaciones cuando las vuelvas a abrir y, por lo tanto, estás gastando batería.

Otro de los mitos que circulan sobre cómo ahorrar batería es desactivar la conectividad del móvil, como el Wi-Fi o los datos móviles. Lo siento, pero esto tampoco es efectivo. Desactivar la conectividad puede llegar a limitar la funcionalidad de tu iPhone y no necesariamente prolongará la autonomía de la batería de manera significativa.

Cómo alargar la vida de la batería del iPhone

Llevamos a cabo muchísimas actividades que, a lo largo del día, terminan por dejarnos sin batería. Estos hábitos no solo dilapidan el porcentaje de energía del iPhone, también pueden perjudicar su capacidad para volver a cargarse. Para mantener tu teléfono encendido durante más tiempo, sólo tienes que seguir estos consejos:

Limita el brillo de la pantalla: la pantalla es uno de los elementos que más energía consume en un dispositivo móvil. Reducir el brillo al mínimo te ayudará a prolongar la duración de la batería.

Modo ahorro de energía: esta función reduce el rendimiento del dispositivo y desactiva ciertas funciones no esenciales para prolongar la duración de la batería. Actívalo cuando necesites conservar energía durante períodos prolongados.

Cerrar aplicaciones en segundo plano: aunque iOS está diseñado para gestionar las aplicaciones en segundo plano, es conveniente cerrar aquellas que no estás utilizando. ¿Qué es esto de las aplicaciones en segundo plano? Es una función que permite que las aplicaciones se vayan actualizando pese a que no las estemos usando. Lo que se consigue al tener esta función activada es mejorar la experiencia del usuario, pues este no tendrá que esperar a que se carguen todas las novedades o le entren todos los mensajes cuando vaya a utilizar de nuevo dicha aplicación.

Optimizar la configuración: es bueno revisar y ajustar la configuración de tu iPhone para optimizar el consumo de energía. Desactiva las funciones que no necesitas, como la actualización automática de correo electrónico o la geolocalización constante.

Evita temperaturas extremas: las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden afectar de forma negativa al rendimiento de la batería. Por ejemplo, si vas a la playa, no dejes tu teléfono al Sol durante mucho tiempo.

Actualizaciones: hay que actualizar el software, pues muchas veces se incluyen mejoras en la gestión y el rendimiento del teléfono.

Aparte de seguir todos estos consejos para que la batería de tu iPhone aguante mucho más, es muy importante aprender a cargarla bien. No se deben utilizar cables o cargadores que no sean los originales del teléfono y tampoco conviene dejar el móvil cargando durante horas, pues esto lo único que hace es estropear la batería.