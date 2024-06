Adiós a la función que más gusta de Twitter: estas han sido las reacciones de los usuarios

Desde su compra por Elon Musk, X (antes conocida como Twitter) ha vivido numerosos cambios, siendo el más significativo la modificación del nombre y el logo de la compañía. También ha suavizado la política de bloqueo de cuentas, como cuando le quitó la suspensión de la cuenta al expresidente estadounidense Donald Trump.

En este sentido, el martes pasado saltaron todas las alarmas con este mensaje de Elon Musk: "Es importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo". El texto del empresario mandaba un mensaje claro, ya que con él anunciaba un importante cambio en la funcionalidad de X.

Adiós a los 'likes' públicos

Por la nueva decisión tomada por la cúpula de X, liderada por Elon Musk, los 'likes' de los usuarios permanecerán en privado, siendo el objetivo de esta medida proteger la imagen pública de las personas. Lo cierto es que, sobre todo en famosos, dar un 'like' suponía meterse en una pelea virtual. Por ejemplo, toda la polémica en torno a J.K. Rowling giró en torno a un like que dio a una cuenta anónima.

Hasta la fecha, esta funcionalidad de ocultar los 'likes' estaba disponible para los usuarios que pagaban la membresía, aunque podían activarla y desactivarla. Sin embargo, ahora no se puede configurar esta funcionalidad, por lo que las cuentas que prefieran mantener sus Me gustan públicos no podrán hacerlo.

Memes para la situación

Esta nueva característica, pese a que no ha gustado, ha despertado una ola de memes y tuits. La mayoría de ellos están relacionados con el stalkeo o cotilleo que se podía producir de una persona a raíz de los Me gusta de esta.

Incluso la propia cuenta corporativa de la compañía ha bromeado sobre la situación:

Incremento de los 'likes'

De momento, esta nueva funcionalidad ha incrementado el número de 'likes' de la gente, según ha compartido en su cuenta de X Elon Musk.

En la gráfica se observa como, a partir de las 15:00 hora local, momento en el que se introdujo el cambio en X, los 'likes' comienzan a crecer, alcanzando un pico importante a las 18:00. Sin embargo, esta subida no quiere decir nada, puesto que los usuarios pueden haber estado probando el botón para comprobar su nueva novedad.