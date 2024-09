Cómo reutilizar los cables telefónicos de tu hogar para montar una red Ethernet eficiente

En muchos hogares, especialmente aquellos construidos hace varias décadas, es común encontrar instalaciones de cables telefónicos de cobre que, aunque en su momento fueron esenciales, hoy en día han quedado obsoletos debido a la prevalencia de tecnologías más modernas como la fibra óptica o la comunicación inalámbrica. Sin embargo, estos cables no tienen por qué quedarse sin uso. De hecho, pueden ser la clave para montar una red Ethernet eficiente en tu hogar sin necesidad de realizar grandes obras.

Tener una conexión a Internet rápida y estable en todas las áreas de la casa es fundamental para disfrutar de una experiencia de usuario óptima. No solo se trata de conectar ordenadores personales, sino de garantizar que otros dispositivos, como televisores inteligentes, consolas de videojuegos, sistemas de sonido, y dispositivos del hogar inteligente, funcionen de manera fluida y sin interrupciones.

Aunque las redes WiFi han mejorado considerablemente en los últimos años, no siempre son la mejor solución, especialmente en viviendas con paredes gruesas o grandes distancias entre el router y los dispositivos. En estas situaciones, la cobertura puede verse afectada y la señal puede no llegar a todos los rincones de la casa, obligando a muchos usuarios a optar por la instalación de amplificadores, extensores o sistemas Mesh. No obstante, la solución más eficaz y segura sigue siendo una red cableada.

En muchos hogares antiguos es común encontrar instalaciones de cables telefónicos de cobre. / La Provincia

¿Qué hacer si tu casa no tiene una instalación Ethernet?

Las viviendas de nueva construcción a menudo vienen equipadas con cableado Ethernet, pero en las más antiguas, esto no es habitual. Entonces, ¿qué opciones tienes si quieres montar una red Ethernet en una casa antigua sin gastar una fortuna en obras? La respuesta puede estar justo en frente de ti, o mejor dicho, en las paredes de tu casa: los cables telefónicos de cobre.

Reutilización de la instalación de cables telefónicos

En las viviendas construidas hace varias décadas, era común que las compañías telefónicas instalaran tomas de teléfono en varias habitaciones. Estos cables, a menudo distribuidos a través de tubos corrugados o fijados directamente a las paredes, fueron esenciales para la comunicación en su época, pero hoy en día han caído en desuso. La mayoría de los hogares modernos utilizan servicios de telefonía basados en fibra óptica o coaxial con tecnología VoIP, lo que ha dejado el antiguo par de cobre sin ninguna utilidad práctica.

Montar una red local utilizando los tubos de la instalación telefónica

Si tu hogar cuenta con una instalación de cables telefónicos que ya no usas, puedes aprovechar los tubos que los alojan para montar una red Ethernet. En lugar de realizar obras y pasar los cables Ethernet por los conductos eléctricos (una tarea que puede ser engorrosa y complicada), es posible retirar el antiguo cable telefónico y sustituirlo por un cable de fibra óptica.

Instalación de cables telefónicos / La Provincia

La fibra óptica de plástico, en particular, es una excelente opción para estas instalaciones. Este tipo de cable es extremadamente delgado, con un grosor de apenas 2,2 milímetros, y muy flexible, lo que facilita su paso por tubos antiguos con ángulos cerrados. Además, la fibra óptica tiene la ventaja de no sufrir pérdidas significativas en la transmisión de datos en instalaciones de hasta varias decenas de metros, y no se ve afectada por interferencias electromagnéticas de otros cables eléctricos, como podría ocurrir con cables Ethernet convencionales.

¿Y si no hay canalizaciones ocultas?

En caso de que los cables telefónicos estén expuestos y fijados a las paredes mediante grapas, es posible que ya existan perforaciones en los muros para permitir el paso de los cables de una habitación a otra. Este detalle facilita la tarea de reemplazar los cables de cobre por cables de fibra óptica sin necesidad de hacer nuevos agujeros.

El proceso es relativamente sencillo: solo necesitas retirar el cable telefónico antiguo y pasar el nuevo cable de fibra óptica por los mismos conductos, aprovechando las perforaciones existentes. Con esta técnica, puedes crear una red de alta velocidad que cubra todas las habitaciones de tu hogar.

¿Es posible utilizar cables Ethernet en lugar de fibra óptica?

Aunque la fibra óptica es una opción excelente, algunas personas pueden preferir utilizar cables Ethernet debido a su familiaridad y robustez. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cables Ethernet son generalmente más gruesos que los cables de fibra óptica y que los antiguos cables telefónicos. Esto puede dificultar su paso por los conductos existentes.

Una solución para este problema es adquirir cables Ethernet desmontados, es decir, sin el cabezal de conexión instalado. Estos cables, al no tener el cabezal, son más delgados y pueden pasar más fácilmente por los conductos ocupados anteriormente por los cables telefónicos. Una vez que el cable esté instalado en su totalidad, solo necesitarás crimpar los conectores con una herramienta especial. Este proceso, aunque requiere un poco de habilidad manual, es perfectamente realizable por cualquier persona con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas.

Cables de cobre en una imagen de archivo. / Shutterstock

Beneficios de reutilizar la infraestructura existente

Reutilizar la infraestructura de cables telefónicos para montar una red Ethernet o de fibra óptica tiene múltiples beneficios. En primer lugar, evita la necesidad de realizar obras costosas y disruptivas en tu hogar. En segundo lugar, permite aprovechar recursos que ya tienes, lo que es tanto económico como ecológico. Finalmente, te ofrece la posibilidad de disfrutar de una conexión a Internet estable y rápida en todas las habitaciones de tu hogar, mejorando significativamente tu experiencia en línea.

Estudios y referencias

Varios estudios han demostrado que una red cableada ofrece una mayor estabilidad y velocidad en comparación con las redes inalámbricas, especialmente en entornos con interferencias electromagnéticas o estructuras que dificultan la propagación de la señal WiFi. Para obtener más información sobre la implementación de redes en el hogar y las ventajas de las conexiones cableadas, puedes consultar fuentes como SmallNetBuilder, que ofrece una guía completa sobre redes domésticas, o IEEE Xplore, donde encontrarás estudios técnicos sobre el rendimiento de diferentes tipos de cables en instalaciones domésticas.

En conclusión, si tienes cables de teléfono obsoletos en tu hogar, no los descartes. Estos cables pueden ser la clave para montar una red de alta velocidad que mejore tu conectividad y te permita disfrutar de todos tus dispositivos con la máxima eficiencia.