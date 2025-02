Buenas noticias para los gamers: PlayStation Network se recupera el servicio y Sony ofrece recompensas

La pesadilla ha terminado para los jugadores de PlayStation. Tras una prolongada interrupción que comenzó en la madrugada del 8 de febrero, PlayStation Network (PSN) ya vuelve a funcionar correctamente. Los usuarios de PS5 y PS4 pueden acceder a los servicios online de sus consolas. Para compensar las molestias causadas por esta caída generalizada, Sony ha anunciado una recompensa especial para los suscriptores de PS Plus: ¡cinco días adicionales gratis de servicio!

PlayStation Network vuelve a la normalidad

Desde la 01:00 (una hora menos en Canarias) del pasado 8 de febrero, los servicios en línea de PlayStation dejaron de funcionar correctamente, impidiendo a los jugadores acceder al multijugador online, descargar juegos desde la PS Store y utilizar otras funciones esenciales. Esa misma madrugada Sony emitió un comunicado oficial reconociendo los problemas en su red de servicios en línea y asegurando que estaban trabajando para encontrar una solución.

Los servicios online de PlayStation comenzaron a restablecerse por completo durante la noche del sábado y los marcadores online de la página web oficial de Sony volvieron a mostrar el color verde, confirmando el restablecimiento total del servicio.

Suscriptores de PS Plus recibirán una compensación

Para compensar a los usuarios de PlayStation Plus por las molestias causadas por la caída de los servidores, Sony ha anunciado que todos los miembros de PlayStation Plus recibirán automáticamente 5 días adicionales de servicio. Esta compensación se aplicará de forma automática a las cuentas de los suscriptores de PS Plus, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Qué causó la caída del servicio?

Aunque Sony no ha proporcionado detalles específicos sobre la causa de la caída del servicio, se ha confirmado que se trató de un "problema operativo" que afectó a la infraestructura de PlayStation Network.