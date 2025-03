Steve Wozniak, cofundador de Apple, revoluciona el MWC

Pensar en Apple es hacerlo en Steve Jobs. Sin embargo, la célebre firma de la manzana mordida no se habría convertido en la empresa más valiosa del planeta sin su otro fundador, Steve Wozniak. Si la tecnología se ha convertido en el nuevo Dios, la marca detrás del iPhone es lo más parecido a una nueva religión. Esa fe se ha escenificado este martes en la segunda jornada del Mobile World Congress, pero no lo ha hecho en el recinto donde se celebra la feria, sino en el Talent Arena, un nuevo evento ubicado en Fira de Montjuïc que ha visto como, desde su apertura de puertas, miles de personas se han congregado para escucharle con la atención y admiración que se dedica a un profeta.

En 1975, 'Woz' empezó a desarrollar el primer ordenador de Apple, un dispositivo pionero y vanguardista que revolucionó para siempre el mercado de la electrónica de consumo. Esa capacidad inventiva nació mucho antes. "Cuando era joven no quería estudiar lo mismo que los demás porque entonces haría lo mismo que los demás", ha explicado. Cada tarde, al llegar a casa del colegio, "iba a mi habitación, leía y lo apuntaba todo en una libreta; no me lo enseñaron los profesores y lo hice solo, sin amigos ni mis padres". Así, con 10 años, creó su propia radio manual. Diseñar ordenadores fue un salto cósmico: "En ese momento las computadoras eran algo más lejano que la exploración espacial".

Sus opiniones sobre la IA

Más allá de sus orígenes, Wozniak también se ha mojado sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad tecnológica como la inteligencia artificial, tecnología en la que Apple está apostando como caballo ganador. "La IA puede ser de gran ayuda", pero usarla para todo "puede recudir nuestra capacidad para pensar". "Creo en lo de artificial, pero no en lo de inteligencia", ha remarcado, aconsejando no creer ciegamente todas aquellas respuestas que escupen modelos generativos como ChatGPT.

Preguntado por la presidencia de Donald Trump y su alianza con el magnate tecnológico Elon Musk, Wozniak ha señalado que "no me gusta lo que está pasando" y ha remarcado que "las habilidades para la política son muy distintas de las habilidades para la tecnología".