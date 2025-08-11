Alerta por una nueva estafa: falsos técnicos intentan cambiar tu router y robar tus datos

En las últimas semanas, numerosas personas han sido víctimas de un nuevo método de fraude a quienes utilizan routers. Los ciberdelincuentes contactan a las víctimas presentándose como representantes legítimos de la operadora y disponen de información personal —como el nombre completo, correo electrónico, dirección y número de teléfono—, lo que aporta credibilidad a la llamada.

Estos estafadores aseguran que es necesario cambiar el módem o router y, como parte del procedimiento, envían un SMS al usuario y solicitan que facilite el código recibido.

Si la víctima revela este dato, se encuentra, sin saberlo, autorizando un cambio involuntario de compañía telefónica, advierten la Policía Nacional y la experta en ciberseguridad y criminología María Aperador (@mariaperador).

¿Qué riesgos implica entregar el código recibido por SMS?

Facilitar el código enviado por SMS permite a los estafadores realizar el cambio de operador telefónico sin el consentimiento informado del usuario. Además, este método puede ser utilizado para acceder a cuentas personales, robar información o incluso sustraer fondos de cuentas bancarias. María Aperador asegura que este fraude afecta especialmente a quienes utilizan routers de Movistar.

En muchos casos, tras consumar el fraude, los delincuentes pueden enviar contratos falsos solicitando una firma electrónica, lo que agrava la situación.

Recomendaciones para evitar ser víctima de esta estafa

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ante cualquier llamada inesperada para cambiar el router, es fundamental seguir estas pautas:

Verificar siempre el número de teléfono desde el que llaman y desconfiar si no corresponde al oficial de la compañía.

desde el que llaman y desconfiar si no corresponde al oficial de la compañía. Jamás facilitar códigos recibidos por SMS a alguien que llama por teléfono, aunque parezca conocer todos tus datos.

a alguien que llama por teléfono, aunque parezca conocer todos tus datos. No firmar documentos electrónicos ni contratos que lleguen tras una llamada sospechosa.

que lleguen tras una llamada sospechosa. Si ya has compartido datos o firmado algo, contacta inmediatamente con tu operadora y denuncia el caso.

Puedes ampliar información o recibir ayuda en el portal oficial del INCIBE.

Un router en una imagen de archivo. / LP/DLP

Mantente informado sobre las estrategias de los ciberdelincuentes consultando recursos oficiales de ciberseguridad, como la Oficina de Seguridad del Internauta. Comparte siempre esta información con familiares y personas mayores de tu entorno, ya que suelen ser el objetivo principal de estas prácticas fraudulentas.