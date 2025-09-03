Llevas usando mal tus AirPods desde el primer día (y tiene solución)
El simple ajuste en la orientación de tus AirPods puede mejorar notablemente su comodidad y calidad de sonido
Probablemente no lo sabías, pero llevas usando tus AirPods mal desde el primer día. No estás solo: millones de personas cometen el mismo error sin siquiera notarlo.
En redes sociales, varios usuarios entre los que se encuentra la influencer @fatimacanto han demostrado que la forma en que la mayoría de nosotros coloca estos auriculares inalámbricos no es la más adecuada.
Aunque parece natural ponerlos con el palito apuntando hacia abajo, en realidad los AirPods están diseñados para encajar mejor si se orientan hacia arriba y hacia adelante, siguiendo la anatomía del oído.
¿Por qué importa?
Este pequeño ajuste no es solo estético. Al girar ligeramente los AirPods se ajustan mejor al oído, evitando que se caigan al caminar o correr, aíslan mejor el sonido externo, incluso sin cancelación activa y el audio se percibe más claro y con mayor fidelidad, ya que el ángulo mejora la proyección del sonido hacia el canal auditivo.
Apple no ha publicado una "guía oficial" sobre la orientación exacta, pero algunos expertos en tecnología coinciden en que el diseño ergonómico de los AirPods sugiere una ligera inclinación hacia el interior del oído. Esto se alinea con el diseño de otros auriculares in-ear profesionales.
Dado que cada oreja es única, cada usuario adapta estos consejos y aplica sus propios trucos para lograr el mejor ajuste y comodidad, según la actividad que vayan a realizar.
