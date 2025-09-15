iOS 26 ya disponible: así podrás saber si tu IPhone es compatible con la nueva actualización

El iPhone 17 sale a la venta el viernes 19 de septiembre y, con él, llega también la nueva actualización de Apple. Esto significa que la compañía sigue marcando el ritmo y revolucionando e innovación tecnológica.

Muchos de los modelos antiguos se quedan fuera de esta actualización, lo que implica no tener acceso a inmejorables avances en el mundo de la tecnología móvil.

Novedades de Apple

iPhone Air: Este es el iPhone más económico que se puede adquirir en el mercado y también el más delgado que se han lanzado hasta la fecha. Su marco de titanio y también cuenta con Ceramic Shield lo convierten en el modelo más resistente . Al ser un teléfono tan compacto no tiene ranura para una tarjeta SIM, por lo que se ha diseñado eSim .

iPhone 17: Como cada año Apple saca a la luz sus cuatro nuevos modelos de iPhone (17, PRO, Max) y da un salto en rendimiento, diseño y fotografía. El nuevo modelo cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas y la batería mejora en cuanto a autonomía. La cámara incorpora sensores 48MP, y en el caso del Pro Max, un teleobjetivo de zoom óptico 4x.

Apple Watch 11: Es la versión más fina de todos los modelos hasta ahora, cuenta con nuevas funciones inteligentes y una de sus características es el cuidado de la salud de sus compradores. Está diseñado para que su batería dure más de 24 horas. Hay tres versiones disponibles, desde 269 € la más económica hasta 899 € la más avanzada.

AirPods 3: Los AirPods son los auriculares que han revolucionado el mercado, ya que son los primeros en cuidar minuciosamente la salud auditiva de sus compradores. Este nuevo modelo incluye un nuevo controlador para regular el aire que llega al oído, la cancelación de ruido es más efectiva y su rendimiento se ha visto regenerado.

España entre los países más caros

Comprar un nuevo iPhone en nuestro país es sinónimo de inversión, ya que el modelo más básico parte desde los 959 €. Mientras tanto, hacerlo en países como Estados Unidos, Japón, China o Australia resulta mucho más barato, cuesta entre 650 y 800 euros dependiendo del mercado.

En el caso extremo, se encuentra Brasil donde el precio alcanza los 1265 € debido a la suma de impuestos y los costes de importación.

Modelos compatibles e incompatibles con iOS 26

Con la llegada del nuevo sistema operativo de Apple, no todos los modelos van a poder actualizarse a la versión iOS 26, solo podrán actualizarse los que tengan chip A13 Bionic o superior, es decir, los modelos de iPhone 11 o superior y posteriores, incluyendo sus versiones Pro, Pro Max y Plus.

En cambio, los dispositivos anteriores al iPhone 11, que funcionan con el chip A12 Bionic o inferior, quedan excluidos de esta actualización. Esto se debe a que esos dispositivos no tiene la capacidad de soportar las mejoras gráficas, de interfaz e inteligencia que incluye el nuevo sistema.

¿Qué pasa si no puedes actualizar a iOS 26?

El principal inconveniente para los usuarios que usan una versión anterior al iPhone 11 es la falta de acceso a nueva funciones, y una menor protección en seguridad digital. Pese a ello, seguirán recibiendo las actualizaciones básicas, pero sin disfrutar de las últimas novedades en experiencia del usuario, rendimiento y privacidad.