El iPhone 17 tiene un gran problema: miles de usuarios lo han devuelto pocos días después de su lanzamiento

El iPhone 17, en sus versiones Pro y Pro Max, tiene un serio problema relacionado con su diseño de construcción. El teléfono móvil de Apple está recibiendo duras críticas pocos días después de su presentación y miles de usuarios se han mostrado indignado con el gigante tecnológico. Una de las principales novedades del modelo de este año no ha salido tan bien como esperaban. Federico Ini, especialista en tecnología, reveló que el dispositivo se raya con facilidad, incluso tras un uso mínimo. Lo que parecía un rumor se confirma en un fenómeno que ya muchos llaman "scratchgate".

Los seguidores más fieles de Apple se han llevado una gran decepción. El esperado iPhone 17 prometía revolucionar la historia de la marca con innovaciones en los materiales de su diseño para hacerlo más ligero y, en teoría, más resistente.

La compañía ha dejado de utilizar titanio y ha optado por el aluminio y la cerámica como materiales principales en la nueva estructura.

Nuevo iPhone, mismos precios

Apple presentó el pasado martes 9 de septiembre la serie iPhone 17, compuesta por los modelos 17, 17 Plus, 17 Pro y 17 Pro Max. Esta edición incluía mejoras en su cámara, rendimiento y pantalla. Con estos cambios, la compañía buscaba consolidar su liderazgo en smartphones de gama alta. Sin embargo, los primeros reportes sobre el iPhone 17 Pro Max apuntan a problemas de durabilidad, algo crítico para un teléfono que se vende por casi 2.000 euros en algunos países.

Estos son los precios de los nuevos iPhone de la serie 17 / ChatGPT

En España, el iPhone 17 Pro Max parte de los 1.399 euros y puede superar los 2.000 euros en modelos con mayor capacidad. Por eso, los usuarios y los expertos coinciden en que, debido a su precio, la resistencia del teléfono debería ser mucho mayor. Sin embargo, los rayones que aparecen tras solo unos días de uso están generando preocupación en todo el mundo.

El Scratchgate, el grave fallo del iPhone 17 Pro Max

Federico Ini (@fechu) mostró en un video cómo en apenas dos días dentro de un bolsillo y sin objetos que pudieran dañarlo, el teléfono presenta rayones visibles. "Se daña tan fácil. Muchos usuarios están reportando lo mismo en todo el mundo", explicaba el experto. El problema afecta tanto al vidrio de la pantalla como a la protección de las cámaras.

Ini destacaba que no se trata de exageración o marketing, porque los daños son reales y ocurren incluso en condiciones normales de uso. El fenómeno ya ha sido bautizado como 'scratchgate' y representa un golpe a la reputación de Apple en cuanto a durabilidad de sus dispositivos más caros.