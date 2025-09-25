El iPhone 17 tiene un gran problema: miles de usuarios lo han devuelto pocos días después de su lanzamiento
El experto Federico Ini (@fechu) muestra cómo el nuevo teléfono de apple que cuesta casi 2.000 euros sufre rayones y deterioro después de pocos días de uso
El iPhone 17, en sus versiones Pro y Pro Max, tiene un serio problema relacionado con su diseño de construcción. El teléfono móvil de Apple está recibiendo duras críticas pocos días después de su presentación y miles de usuarios se han mostrado indignado con el gigante tecnológico. Una de las principales novedades del modelo de este año no ha salido tan bien como esperaban. Federico Ini, especialista en tecnología, reveló que el dispositivo se raya con facilidad, incluso tras un uso mínimo. Lo que parecía un rumor se confirma en un fenómeno que ya muchos llaman "scratchgate".
Los seguidores más fieles de Apple se han llevado una gran decepción. El esperado iPhone 17 prometía revolucionar la historia de la marca con innovaciones en los materiales de su diseño para hacerlo más ligero y, en teoría, más resistente.
La compañía ha dejado de utilizar titanio y ha optado por el aluminio y la cerámica como materiales principales en la nueva estructura.
Nuevo iPhone, mismos precios
Apple presentó el pasado martes 9 de septiembre la serie iPhone 17, compuesta por los modelos 17, 17 Plus, 17 Pro y 17 Pro Max. Esta edición incluía mejoras en su cámara, rendimiento y pantalla. Con estos cambios, la compañía buscaba consolidar su liderazgo en smartphones de gama alta. Sin embargo, los primeros reportes sobre el iPhone 17 Pro Max apuntan a problemas de durabilidad, algo crítico para un teléfono que se vende por casi 2.000 euros en algunos países.
En España, el iPhone 17 Pro Max parte de los 1.399 euros y puede superar los 2.000 euros en modelos con mayor capacidad. Por eso, los usuarios y los expertos coinciden en que, debido a su precio, la resistencia del teléfono debería ser mucho mayor. Sin embargo, los rayones que aparecen tras solo unos días de uso están generando preocupación en todo el mundo.
El Scratchgate, el grave fallo del iPhone 17 Pro Max
Federico Ini (@fechu) mostró en un video cómo en apenas dos días dentro de un bolsillo y sin objetos que pudieran dañarlo, el teléfono presenta rayones visibles. "Se daña tan fácil. Muchos usuarios están reportando lo mismo en todo el mundo", explicaba el experto. El problema afecta tanto al vidrio de la pantalla como a la protección de las cámaras.
Ini destacaba que no se trata de exageración o marketing, porque los daños son reales y ocurren incluso en condiciones normales de uso. El fenómeno ya ha sido bautizado como 'scratchgate' y representa un golpe a la reputación de Apple en cuanto a durabilidad de sus dispositivos más caros.
- El alto precio de vivir en Canarias: Las Palmas de Gran Canaria se cuela en el ‘top 10’ de las ciudades más caras
- La calle de Las Palmas de Gran Canaria que lleva su nombre no es por azar: este es el hombre que hizo crecer la ciudad
- En este hotel de Canarias cambió por completo la historia de España: así se encuentra la habitación donde durmió Franco la noche anterior a que estallase la Guerra Civil
- Han sentenciado a la ciudad entera': los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria
- Los paros totales de guaguas regresan en octubre por la falta de acuerdos entre sindicatos y cabildos
- Ni socorrista ni sombrillas: la piscina natural más perdida de Gran Canaria
- Así es el volcán de La Palma por dentro: primera imagen del interior del Tajogaite
- Ya no hay tiempo de espera para comer una pizza: esta máquina del sur de Gran Canaria lo cambia todo