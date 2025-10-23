Redes sociales
YouTube incorpora un temporizador para poner un límite diario al 'scroll' infinito de shorts
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro
EP
YouTube ha incorporado a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del 'scroll' infinito.
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro.
La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido, pero puede quitarse, como informan desde TechCrunch.
Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del 'scroll' infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el 'feed'.
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado