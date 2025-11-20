Violación de la privacidad
Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram
Un juzgado condena el gigante tecnológico estadounidense a indemnizar a decenas de medios de comunicación de España al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos
Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a la prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram.
La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios.
La resolución, dictada este miércoles por el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, responde a la demanda interpuesta por la Asociación de Medios de Información (AMI), que señalaba que esa publicidad comportamental suponía una "ventaja competitiva significativa" para Meta frente al tratamiento de los anuncios que hace la prensa digital en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- 400 kilómetros de carreteras y 30,2 millones de euros: el Cabildo adjudica el mantenimiento de las vías del centro y el norte de Gran Canaria
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Gáldar
- Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria
- Muere Andrés Fermoso Labra, responsable jurídico del Grupo Lopesan
- Pepe Rodríguez: «Gran Canaria ha tenido una prensa dura respecto a su gastronomía, pero en lo últimos años ha revertido esa tendencia»
- La Vuelta Ciclista a España no vendrá a Canarias en 2026
- Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
- Tom Hagbru, el narcotraficante más buscado de Noruega, se escondió cuatro años como turista en Gran Canaria