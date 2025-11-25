Configuraciones de armas y trucos para mantener a raya a los zombis de Call of Duty Black Ops 7

El modo Zombi de ‘Call of Duty Black Ops 7’ vuelve a ponernos frente al Éter Oscuro a base de mapas enormes como ‘Cenizas de los condenados’ (‘Ashes of the Damned’) y experiencias más tradicionales por rondas como la nueva ‘Astra Malorum’, que llega con la temporada 1 y traslada la lucha hasta un observatorio perdido en el espacio.

Pero vamos a lo importante, porque con tantas opciones de armas, ventajas y GobbleGums, es fácil encontrarse un poco perdido si eres nuevo en este terreno. Por suerte has llegado al lugar correcto, porque aquí reunimos algunas configuraciones sencillas, pero muy eficientes, junto a una batería de trucos y consejos que te ayudarán a avanzar más allá de las primeras rondas.

Call of Duty / .

La elección de las ventajas y los GobbleGums

Antes de entrar en la configuración inicial, lo primero que debes tener en cuenta son las propiedades de las ventajas que se obtienen con las bebidas. En ‘Black Ops 7’ regresan clásicos como Juggernog, Soda rápida, Energizante, Doble tiro y Reanimación rápida, junto a Refresco elemental y opciones nuevas como Té espiritual, pero te recomendamos limitarte a las siguientes:

Juggernog - para aumentar la vida máxima y soportar más golpes.

Soda rápida - para recargar más rápido, algo vital en rondas altas.

Energizante - para moverse con rapidez entre zonas y rodear grupos.

Doble tiro - para subir el daño efectivo de las armas automáticas.

A partir de ahí puedes sumar una quinta bebida según transcurra la partida, por ejemplo, Refresco elemental si te gusta que los modificadores de munición se activen con frecuencia o Ayuda de carroñero si quieres recoger más munición y recursos del suelo.

Los GobbleGums funcionan como pequeños complementos para solventar situaciones peliagudas o habilitar posibilidades muy concretas. Por eso mismo conviene elegirlos con sentido práctico. Perkaholic, Soda Fountain o Phoenix Up se encuentran entre los más valorados porque facilitan ventajas, duplican las bebidas y facilitan la resurrección en momentos especialmente complicados. Si quieres algo práctico combina los centrados en ventajas, junto a otro que ayude con munición o armas de pared y el resto para revivir.

Configuración general para Cenizas de los condenados

‘Cenizas de los condenados’ es un mapa enorme donde Ol’ Tessie, el camión que lleva el Pack-a-Punch en la parte trasera, permite moverse entre zonas como Salida 115, Cosmódromo Zarya o Granja Vandorn. En un escenario tan abierto interesa una configuración que funcione bien en pasillos, granjas y carreteras.

Como arma principal conviene elegir un fusil de asalto fiable, por ejemplo, MK 78, AK 27, MXR 17 o M15 MOD 0, que figuran entre las armas mejor valoradas en las listas de Zombis. Con un par de visitas al Pack-a-Punch, un incremento del blindaje y los accesorios adecuados aguantarás hasta rondas muy altas.

Apuesta siempre por la potencia

No tardes en activar Pack-a-Punch y procura que tu arma principal tenga un modificador de munición que se adapte. Los efectos basados en electricidad o hielo suelen ayudar mucho a controlar grupos, mientras que otros orientados al fuego van bien para limpiar áreas definidas. Con Refresco elemental ese tipo de efectos aparece con bastante frecuencia incluso con una sola modificación.

Call of Duty / .

Configuración para Astra Malorum y mapas por rondas

‘Astra Malorum’ continúa la historia del Éter Oscuro con un observatorio sobre un asteroide y zonas diseñadas para transitar en círculos mientras se acumulan cientos de zombis. En este tipo de mapas funciona mejor si reservas un hueco fijo para el arma especial del escenario en cuanto la tengas disponible. Los primeros pasos de la partida se centran en reunir puntos, abrir puertas y activar el Pack-a-Punch cuanto antes.

Hasta que consigas el arma especial, un fusil automático amplio y manejable te servirá para ir sumando rondas. Aquí de nuevo entran en juego rifles como MK 78 o MXR 17, acompañados de una secundaria que cubra en distancias reducidas. Si juegas con socios habituales, no es mala idea que alguno se especialice en control de grupos con una ametralladora ligera mientras otra persona se centra en el daño crítico con fusil.

En ‘Astra Malorum’ resulta especialmente útil Dr. Delfín (PHD Flopper) si decides usar lanzacohetes o armas de explosión, ya que protege frente a daño propio y convierte los saltos desde altura en ataques de área. Juggernog, Soda rápida y Energizante completan un conjunto muy efectivo, y a partir de ahí puedes añadir Refresco elemental o Ayuda de carroñero según tus preferencias.

Call of Duty / .

Trucos sencillos para cuidarse la piel

Independientemente de las armas hay unos cuantos hábitos que ayudan a extender las partidas. Intenta mantener siempre una ruta de escape en la cabeza y evita quedarte parado en puertas estrechas durante rondas altas. Del mismo modo procura alternar zonas abiertas para reagrupar zombis con pasillos donde puedas aprovechar bien el daño concentrado.

También debes prestar especial atención a la economía. Cada baja en rondas tempranas se traduce en ventajas compradas antes, armas mejoradas y mayor margen de error cuando el mapa se vuelve insufrible. En ‘Cenizas de los condenados’, evita improvisar en cada trayecto y aprender a usar Ol’ Tessie para moverte entre zonas mientras recargas o compras munición.

Por último, no descuides el sistema de investigación de aumentos. Conforme avanzas puedes invertir recursos en mejoras que refuerzan todavía más tus ventajas, recarga de habilidades de campo y resistencia general. Un conjunto bien elegido de aumentos hace que una configuración normal se transforme en una máquina de repartir horror con algo de inversión.

¿Preparado para sobrevivir?

Con estas bases, el modo zombi de ‘Black Ops 7’ deja de ser una lotería y se convierte en una experiencia, siempre dura, pero que sirve para avanzar, estudiar tus rutas por el mapa y, poco a poco, llegar hasta el jefe de área, que como siempre viene cargado con incentivos que se desbloquean una vez muerde el polvo. Ahora sí que estás preparado para sentirte como en casa en el Éter Oscuro.