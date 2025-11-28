Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades

El apellido Escarrer vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez lejos del sector hotelero. Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Meliá Hotels International, ha irrumpido en el ecosistema tecnológico con Gifted IQ, una aplicación que define como “una red social para gente con altas capacidades”. El proyecto ha sido presentado en vídeo por el propio joven: “Soy Gabriel Escarrer, algunos sabréis quién soy y otros no. Simplemente os quería dar la bienvenida a Gifted IQ”, comienza explicando en la pieza de presentación, difundida en redes sociales. A continuación, describe la motivación detrás de la plataforma: “Nos dimos cuenta de que había gente que tenía más oportunidades que otras. Y entonces decidimos parar de ser hipócritas”.

Acceso restringido a través de un test cognitivo

El funcionamiento de Gifted IQ se basa en un único requisito: superar un test de aptitud diseñado por universidades internacionales, que actúa como puerta de entrada a la comunidad. Según la propia web, la plataforma está dirigida a personas con un cociente intelectual superior a 120, y no pretende medir solo la inteligencia académica, sino también el “potencial cognitivo y la capacidad creativa”.

Escarrer, que se presenta como CEO y "visionario" de la compañía, asegura que el objetivo es crear un entorno “meritocrático, estimulante y con propósito”, donde las “mentes brillantes” puedan reunirse para debatir, colaborar y desarrollar proyectos.

En la página oficial, el emprendedor se describe como el “visionario detrás de la red social que une empresas con personas GIFTED”, mientras que uno de sus socios, Ignacio de Haro, figura como “líder tecnológico” y encargado de integrar en la plataforma el test desarrollado en Estados Unidos. El tercer socio aparece de momento como anónimo, presentado únicamente como un “arquitecto operativo del ecosistema que conecta inteligencia excepcional con oportunidades extraordinarias”.

Más de 1.000 usuarios y 100 empresas

Aunque Gifted IQ se encuentra en una fase inicial, sus responsables aseguran haber superado los 1.000 usuarios registrados y contar con más de 100 empresas.

La startup promete un espacio en el que compartir ideas, participar en debates de alto nivel y colaborar en proyectos innovadores, además de facilitar el contacto entre talento excepcional y compañías que buscan perfiles con altas capacidades. También, propone el concepto de “challenges”, retos reales que los miembros pueden resolver para obtener remuneraciones como consultores independientes.

Formado en Hong Kong y Reino Unido

Antes de dirigir su propia compañía tecnológica, Gabriel Escarrer ha acumulado una trayectoria educativa y profesional internacional: un intercambio académico en Hong Kong, un programa de finanzas ejecutivas en la Universidad de Oxford, y un grado en Estudios Empresariales y Economía por la Loughborough Business School (Reino Unido). También ha trabajado como analista de inversiones y riesgo en grandes corporaciones.

Escarrer, por su parte, concluye su presentación con un mensaje claro: “Si queréis ver cómo avanza esto, acordaos de seguirnos”.