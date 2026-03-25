OpenAI cierra Sora, su red social de vídeo con IA, seis meses después de su lanzamiento

OpenAI dejará de comercializar Sora, la plataforma de vídeo generado con inteligencia artificial que lanzó a finales de 2024 y que pretendía convertir en un potencial rival de TikTok.

El martes, la compañía responsable de ChatGPT anunció internamente un cambio de rumbo que responde a la intención de centrarse en el desarrollo de herramientas de productividad con IA para atraer a clientes empresariales, adelantó The Wall Street Journal.

Esa estrategia acabará con todas las iniciativas de vídeo de OpenAI. Su director ejecutivo, Sam Altman, explicó que se eliminará la aplicación comercial de Sora, pero también aquella destinada a desarrolladores informáticos. Además, se dejará de dar soporte a la funcionalidad de vídeo dentro de su popular chatbot.

Cambio de estrategia

OpenAI lanzó el modelo Sora en diciembre de 2024, pero el producto no se popularizó hasta que el pasado septiembre se comercializó una app con una versión mejorada de esa IA, conocida como Sora 2. Esta, puesta a prueba por EL PERIÓDICO, permitía a los usuarios generar vídeos hiperrealistas a través de descripciones de texto (o prompts). La plataforma incluía un feed social similar al de TikTok plagado de contenidos que copiaban escenas y personajes de la cultura popular sin pagar por los derechos de autor.

OpenAI cerró a finales del año pasado un acuerdo con el que Disney invertiría 1.000 millones de dólares en la start-up. A cambio, Sora tendría licencia para crear vídeos con la apariencia de personajes como Darth Vader o Mickey Mouse. A pesar de los esfuerzos internos, el éxito viral de la plataforma duró poco. Su cierre torpedea la inversión de Disney.

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el de Anthropic, Dario Amodei, se niegan a darse la mano durante el AI Impact Summit de la India, en febrero de 2026. / Ludovic Marin / AFP

Medio año después, la presión financiera y comercial ha obligado a Altman a maniobrar. OpenAI está tratando de reorientar sus recursos económicos e informáticos al despliegue de nuevas herramientas de productividad que le permitan competir con Anthropic. El modelo de IA generativa de su principal rival, Claude, es particularmente popular entre todo tipo de empresas. La firma liderada por Dario Amodei acapara un 40% del mercado de IA empresarial frente al 27% de OpenAI y concentra más del 70% del gasto total de las empresas que adquieren herramientas de IA por primera vez.