España ya tiene acceso a Mythos, la IA de Anthropic que inquieta a la ciberseguridad mundial

La start-up Anthropic ha dado acceso a España a Mythos, un misterioso modelo de inteligencia artificial que ha puesto al mundo de la ciberseguridad en alerta, según han confirmado fuentes del Gobierno a El Periódico.

El pasado mes de abril, la emergente compañía anunció que había creado una IA capaz de exponer vulnerabilidades de los sistemas informáticos con una velocidad y precisión sin precedentes, así como ejecutar ciberataques sofisticados contra esas infraestructuras críticas. Aunque varios expertos han cuestionado el relato de Anthropic, evaluaciones independientes sugieren que Mythos es una arma ofensiva muy potente.

Esas capacidades llevaron a Anthropic a descartar un lanzamiento público y a restringir su acceso a un reducido grupo de empresas. Aun así, lo anunciaron con bombo y platillo.

Acceso a Europa

La preocupación por el hipotético impacto de ese sistema llevó a un alud de peticiones de acceso a Anthropic, entre ellas desde la Unión Europea. El vicepresidente español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió a principios de mayo tener "acceso temprano" a esa herramienta para "no ser una región de segunda".

La presión de Bruselas ha dado sus frutos. Anthropic anunció el lunes que había incluido a la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) al llamado 'Proyecto Glasswing', el selecto grupo de 150 instituciones y empresas de más de 15 países al que se ha permitido acceder a Mythos Preview para "fines defensivos". Eso es, para así anticiparse a los riesgos y oportunidades que plantea.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa de IA responsable de los modelos Claude. / Ruhani Kaur / Bloomberg

De esta manera, la invitación a la UE se hace extensiva a España. Participar en el testeo de este modelo, aseguran fuentes del Ejecutivo, "es una muestra de la influencia del Gobierno de España en el debate sobre gobernanza de IA de frontera" que "consolida su liderazgo internacional en materia de desarrollo de IA responsable".

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Anthropic adelanta a OpenAI

La firma dirigida por Dario Amodei, cuya valoración roza el billón de dólares, parece estar superando en varias métricas a OpenAI, la creadora de ChatGPT. Gracias a su modelo de IA generativa, apodado Claude, Anthropic ha adelantado a su principal rival en clientes empresariales y espera su primer beneficio operativo de 559 millones de dólares para el segundo trimestre. OpenAI, en cambio, proyecta pérdidas anuales de 14.000 millones de dólares. Para más inri, Anthropic también ha adelantado a la compañía de la que se escindió en sus trámites para salir a bolsa, una operación que podría ser la mayor jamás registradas.