John Hoffman defiende el impacto del MWC en Barcelona: "¿Vale la pena convivir una semana por 600 millones? No es un mal intercambio"

John Hoffman es la cara visible del Mobile World Congress. Desde 2011, el empresario estadounidense ha sido el director ejecutivo de GSMA Ltd, la patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones que organiza uno de los congresos tecnológicos más influyentes del mundo. Su rol ha sido vital para tejer una alianza "única" con Barcelona que ha transformado la ciudad. Su última edición supuso un impacto económico de 588 millones de euros.

Hoffman charla con EL PERIÓDICO sobre la simbiosis entre la feria y la capital catalana, sus proyecciones sobre el futuro y el papel de Europa en un mercado, el tecnológico, cada vez más entrelazado con la geopolítica.

Este año se han cumplido 20 años del desembarco del MWC en Barcelona. El congreso ha ayudado a cambiar la ciudad, pero ¿qué importancia ha tenido esta para GSMA?

Cuando llegamos aquí, la relación era la tradicional entre un organizador y un recinto ferial. Sin embargo, casi no había interacción con las administraciones. Más adelante empezamos a pensar cómo transformar esa relación bilateral en una colaboración público-privada. Lo primero era celebrar nuestro evento, pero si queríamos desarrollar una relación durante todo el año debíamos hacerlo con las instituciones públicas. Barcelona estaba muy interesada, como también lo estaban otras ciudades. Analizamos el precio, la logística, los aeropuertos, los hoteles, el transporte, la seguridad y una lista muy larga de criterios. Barcelona quedó en primera posición. Así que lanzamos la Mobile World Capital, que fue el vehículo para implicar de verdad a esa colaboración público-privada.

Y ahora ya es habitual veros de la mano del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España.

Sí, al principio fue una relación algo irregular, pero con el tiempo las tres administraciones han entendido las oportunidades y los beneficios potenciales del MWC y de la Mobile World Capital. Durante la última década, y gracias al apoyo de Nadia Calviño, el ministerio ha visto que puede utilizar el congreso, sus plataformas, su capacidad de convocatoria y su ecosistema para impulsar programas estatales, nacionales e incluso europeos. Desde entonces, todo ha ido encajando.

¿Es habitual esa simbiosis?

Es algo muy singular. Otros países que me preguntan si puedo explicarles cómo funciona, porque no lo entienden. Hasta donde sabemos, no existe nada parecido en ningún otro evento del mundo. Contar con tres administraciones, un recinto ferial y un organizador trabajando juntos no solo para el evento, sino también para generar beneficios durante todo el año en la sociedad, la tecnología, los negocios y los asuntos sociales, es algo muy único.

La relación institucional que impulsa el MWC es única en el mundo John Hoffman — CEO de GSMA

Cada año reportan las cifras del impacto económico que el MWC tiene en Barcelona. ¿En qué beneficia a una persona corriente?

Para algunas personas probablemente sea tanto una incomodidad como un beneficio. Seamos honestos: alguien que viva en el Poble-sec o en otra zona puede decir que le perjudica y que no le ayuda. A escala micro, puede tener toda la razón. A escala macro, en cambio, le beneficia de muchas maneras.

¿Cuáles?

Durante una semana al año, Barcelona se convierte en una historia global sobre tecnología, como hace Davos con la política. Se publican miles y miles de artículos. Llega gente a la ciudad que piensa que es un lugar atractivo y que después puede volver de vacaciones o traer negocios. También proyecta el ecosistema empresarial y la comunidad al resto del mundo. ¿Se benefician los ciudadanos de eso? Diría que sí. En el contexto actual de tensiones turísticas, quizá algo menos, pero hay empresas y actores que se han mudado a Barcelona en parte por el MWC. Obviamente, ese ayuda al ecosistema. Creo que existe un beneficio económico. Yo intento verlo de esta manera: ¿merece la pena convivir con el MWC una semana al año a cambio de seiscientos millones de dólares de beneficio económico? Es mejor que nada, desde luego. No es un mal intercambio.

Salvador Illa, Pedro Sánchez, Felipe VI y John Hoffman (presidente de GSMA, empresa que organiza el MWC) durante la inauguración institucional del MWC 2026 / El Periódico

Si pudiese viajar al pasado, ¿qué cambiaría de estos 20 años?

El covid (ríe). No puedo señalar nada en concreto. Hemos probado cosas que funcionan y otras que no. Trasladarnos a Barcelona y cambiar Montjuïc por Gran Via fueron grandes decisiones. Por supuesto, hay pequeños tropiezos y obstáculos en el camino. Las huelgas de metro o de taxis nunca son divertidas, pero se superan.

Asegura que la edición de 2027 será mejor que la de este año. ¿Qué indicios tiene de ello?

En el proceso de venta de espacio vamos más avanzados este año que nunca en nuestra historia. Eso no significa necesariamente que podamos crecer sin límite, porque el espacio de Gran Via es el que es, pero que el espacio expositivo se cierre antes de lo habitual nos dice ciertas cosas.

El proceso de venta de espacio expositivo va más avanzado que nunca John Hoffman — CEO de GSMA

El MWC tiene la conectividad como eje central. En los últimos años se ha empezado a promocionar el 6G, pero el 5G sigue sin ser una realidad tangible. ¿Vamos tarde?

Hay beneficios reales y tangibles de contar con 5G standalone. Sin embargo, su despliegue supone una inversión de capital bastante grande que no todo el mundo puede asumir. Europa se está poniendo al día, pero Estados Unidos, China, Corea del Sur y algunos países escandinavos probablemente van por delante. ¿Deberíamos estar hablando ya del 6G? Probablemente no. Pero, nos guste o no, estandarizar y desplegar estas tecnologías lleva mucho tiempo. Por eso ya toca empezar a mantener esas conversaciones, para asegurarse de que nadie secuestre el proceso.

Francesc Fajula, director ejecutivo de Mobile World Capital Barcelona, y John Hoffman, de GSMA, presentan el Talent Arena 2026. / MWCapital

¿Debe Europa fomentar la fusión entre empresas para poder competir con EEUU y China?

La GSMA y otras organizaciones han indicado que hay un argumento bastante sólido a favor de que haya en torno a tres operadores en un mercado. Así sucede, más o menos, en EEUU y China. Europa está lidiando con esta cuestión y ahora las autoridades de competencia parecen más abiertas. Probablemente tiene ventajas, porque si puedes fortalecer tu balance, manteniendo la competencia, puedes reinvertir para el futuro. Hemos visto que de ahí pueden salir cosas positivas.

Mientras una empresa no esté sancionada, es bienvenida John Hoffman — CEO de GSMA

GSMA ha celebrado que hasta un 58% de los asistentes de la pasada edición del MWC representaron a industrias adyacentes al ecosistema de la telefonía móvil. Sin embargo, la creciente presencia de empresas militares ha generado cierto rechazo social. ¿Entiende las quejas?

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Somos una comunidad abierta e intentamos dar la bienvenida a todo el mundo. Obviamente, no queremos convertirnos en una feria militar, ni mucho menos. Pero las comunicaciones son extremadamente importantes para el ámbito militar. En el MWC hay empresas militares porque también hay países con esas necesidades. Forma parte de nuestra expansión. Mientras una empresa no esté sancionada, es bienvenida.