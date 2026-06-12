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Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países

Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión

Los iconos de Facebook, WhatsApp e Instagram en una pantalla de móvil.

Los iconos de Facebook, WhatsApp e Instagram en una pantalla de móvil. / ARUN SANKAR / AFP

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EFE

Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas, aunque la incidencia se ha ampliado también a otros países.

Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital. La aplicación WhatsApp también ha registrado incidencias durante este viernes al mediodía.

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