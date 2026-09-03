Problemas con la IA
ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España
Los servicios de inteligencia artificial más populares han sufrido una interrupción generalizada sin causa aparente, afectando a usuarios en España y otros lugares
Redacción
Los servicios de inteligencia artificial ChatGPT, Claude y Grok han dejado de estar disponibles de manera simultánea en la tarde de este jueves por causas que se desconocen y que han provocado una caída generalizada que también afecta a España.
El servicio Down Detector, que monitoriza la caída de servicio de internet, ha informado de problemas en tres de los 'chatbots' más populares, que han comenzado esta tarde, hacia las 15:00 horas (España peninsular). Los usuarios reportan problemas que impiden usar tanto el sitio web como la aplicación móvil.
Los portales de estado de los tres servicios informan de errores frecuentes en las solicitudes, queya están investigando y trabajando en una corrección. En el caso de Claude, se indica que afecta a Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6, mientras que OpenAI señala que se han visto afectados ChatGPT y Codex. SpaceXAI, responsable de Grok, también ha confirmado la interrupción de servicio.
Fuente: El Periódico
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