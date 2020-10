Las adaptaciones en la industria del entretenimiento son comunes. Los juegos se convierten en películas, las películas se convierten en juegos ... todo para ampliar la gama de plataformas disponibles en las que se nutre la franquicia. A pesar de no alcanzar un número de títulos representativo, ya se han creado varias experiencias basadas en series de televisión.

Con todo esto en mente, nos hemos puesto manos a la obra enumerando una buena cantidad de series de televisión que se convirtieron o convertirán en videojuegos. De esta manera, los seriéfilos pueden considerar probar determinado juego e incluso jugadores que den una oportunidad a las series en cuestión. Vamos con ello:

The Walking Dead (2012)

'The Walking Dead: The Telltale Series' es una de las adaptaciones que mejor acogida ha recibido de público y crítica. El título que ocupa el lugar de partida entre las más destacadas "series convertidas en juegos", rápidamente, tras alzarse como ganador del premio Juego del año 2012, se convirtió en toda una reconocida franquicia basada en los cómics de Robert Kirkman y la propia serie de TV que las adapta.

La historia post-apocalíptica que traslada (dividida en episodios), nos invita a controlar diferentes protagonistas en otras tantas temporadas. Sin embargo, el capítulo más conocido tiene como protagonistas a dos personajes en particular: Lee y Clementine. La relación entre padre e hija construida a lo largo del juego todavía se recuerda con mucho cariño entre los jugadores.

Juego de tronos (2015)

El fenómeno literario y televisivo de los últimos años, 'Juego de Tronos', dio el salto definitivo al mundo de los videojuegos, también bajo el amparo de Telltale Games. El desarrollo está basado en el universo de la serie de HBO, que a su vez bebe de la saga de novelas 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martin.

Se trata de una aventura gráfica con una marcada vertiente narrativa, sello de identidad de la desarrolladora norteamericana, donde, como de costumbre, el jugador participará activamente en el desarrollo de la historia, eligiendo qué decir o qué hacer siempre que se le plantee la ocasión.

'Game of Thrones' cuenta la historia de la Casa Forrester, una familia noble del Norte de Poniente, banderizos de la Casa Glover, que siempre han guardado lealtad a la gran casa gobernante del Norte, los Stark. Los Forrester viven en Ironrath, una fortaleza situada al borde del bosque, y tienen por lema "Hierro del hielo", en referencia a su capacidad de crecerse frente a la adversidad. En el juego, se encuentran sumidos en una precaria situación en la que los miembros de la Casa deben hacer todo lo posible para prevenir su desaparición, al tiempo que está teniendo lugar la llamada Guerra de los Cinco Reyes.

En 2017, Warner Bros. Interactive también lo intentó con 'Game of Thrones: Conquest' para para iPhone/iPad, y dispositivos Android. Desarrollado por Turbine y basado en la serie de HBO, 'Conquest' invita a los jugadores a convertirse en señores feudales de Poniente, y crear su estrategia para conquistar los Siete Reinos y ocupar el Trono de Hierro.

Power Rangers: Battle for the Grid (2019)

'Battle for the Grid' es un juego de lucha para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch dedicado a la famosa franquicia de televisión que nació de la colaboración entre nWay, Hasbro y Lionsgate. Una serie de lucha fácil de aprender, pero difícil de dominar, que pretendía brindar una visión moderna a la franquicia.

Ofrece un sistema de combate completamente original y diferentes sets de juego para cada personaje. Entre los luchadores encontramos a Jason Lee Scott, Gia Moran, Tommy Oliver y Lord Drakkon. Otro elemento importante es la presencia de soporte multiplataforma. A pesar de llegar al mercado "incompleto", el estudio se ha esforzado por ampliar y mejorar la experiencia. En febrero, el título recibió una actualización con nuevas características, pero no han logrado captar la atención del público.

Narcos: Rise of the Cartels (2019)

'Narcos: Rise of the Cartels' es un juego táctico por turnos basado en la archiconocida serie de Netflix 'Narcos'. La producción nos invita a revivir los eventos de la primera temporada, del lado del Cartel de Medellín o de la DEA en dos campañas distintas. En la década de 1980, la influencia de El Patrón se está expandiendo rápidamente por Colombia, con drogas, corrupción y delincuencia desde la ciudad colombiana de Medellín. Estados Unidos está comenzando a darse cuenta y dependerá de los jugadores elegir bando.

Puedes ayudar al imperio de las drogas a alcanzar la cima bajo la atenta mirada de El Patrón, o derrocar la creciente empresa criminal junto a Steve Murphy como la DEA. El título presenta ubicaciones y personajes de la serie invitando a los jugadores a ingresar al inframundo criminal junto a protagonistas como El Mexicano, Murphy, Peña, Primo y más: cada uno con sus propias habilidades y ventajas particulares para ayudar a cambiar el rumbo de las batallas.

Peaky Blinders: Mastermind (2020)

'Peaky Blinders' es otra famosa serie de televisión que se prepara para dar el salto a videoconsolas y ordenadores con una aventura a cargo de Curve Digital y FuturLab, creadores de la franquicia 'Velocity'. La adaptación se presenta con el nombre 'Peaky Blinders: Mastermind', y aunque aún no ha llegado al mercado, está previsto para debutar después de los meses de verano, es decir, no antes del 22 de septiembre.

'Mastermind' será un juego de aventuras enfocado en la resolución de rompecabezas, donde los jugadores controlarán a los miembros de la familia con la finalidad de administrar algunos "negocios". Para que la planificación se ajuste, la jugabilidad girará en torno a un sistema que permitirá a los usuarios restablecer, avanzar y rebobinar libremente las acciones de los personajes en una línea de tiempo, es decir, las actuaciones de cada personaje se registran y se pueden ajustar libremente hasta que el plan se ejecute perfectamente.

Prison Break: The Conspiracy (2010)

Deep Silver se encargó allá por 2010 a lanzar en nuestro país 'Prison Break: The Conspiracy', videojuego basado en la conocida serie de televisión. El protagonista es el agente Tom Paxton, destinado a la penitenciaría estatal de Fox River para investigar por qué Michael Scofield (el héroe de la serie de televisión), un hombre sin antecedentes penales, se ha convertido en ladrón de bancos.

La historia se desarrolla al mismo tiempo que la primera temporada de 'Prison Break', en la que Paxton conocerá a varios personajes de la serie y vivirá momentos clave desde su propia perspectiva.

Los Simpson: Hit & Run (2003)

Cerramos la lista con un verdadero clásico de PlayStation 2: 'Los Simpson: Hit & Run'. Con un sistema de juego de mundo abierto inspirado en 'GTA III', el título nos invita a vivir unos días de auténtico caos en la famosa ciudad de Springfield. Controlando personajes como el icónico Homer y Bart, el objetivo es terminar con los planes de los extraterrestres Kang y Kodos, que ha vuelto locos a los humanos contaminando el refresco Buzz Cola.

¿Hay alguna serie que se haya convertido en juegos que recuerdes y no haya aparecido aquí? Esperamos tus comentarios