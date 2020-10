My.Games y el equipo de desarrollado de Booming Games, han puesto en marcha la última expansión de contenido del popular MMO gratuito de guerras medievales 'Conqueror's Blade'. Las fuerzas del Imperio de Anadolou han llegado y no se pararán ante nada para obtener la victoria en la Season IV 'Blood of the Empire', ya disponible como actualización gratuita.

La información del contenido nos anticipa unas tropas de Anadolou leales e implacables dirigidas por su majestad, el sultán Fatih Suleyman IV. De modo que toca salir a luchar en la campaña de la Season IV en las próximas semanas a medida que el sultán marcha hacia la Ciudad de los Conquistadores. Pero hay más novedades, ya que se podrá empezar de cero en un nuevo servidor europeo (EU West 3), ya abierto. Los veteranos podrán empezar creando un nuevo Señor de la Guerra, y los nuevos podrán comenzar su viaje en una tierra que aún no ha conocido la guerra, donde el emparejamiento y la progresión resultan más asequibles. Repasamos todo el contenido que incluye ‘Blood of the Empire’:

Dos nuevos campos de batalla

El camino hacia la Ciudad de los Conquistadores está lleno de puntos estratégicos vitales para la campaña del sultán. Ya disponible en Rotación de Asedios, la fortaleza de Reginópolis ha aguantado el paso del tiempo, pero aún puede caer. De hecho, el 18 de agosto podrás adéntrate en el campo de batalla por tierra y mar cuando el sultán arribe a las bahías y los puertos de Reginópolis.

Nuevas Unidades

Los ejércitos del sultán desatarán todo su poderío bélico para conquistar nuevos territorios en su nombre. Para el avance será necesario reclutar sus unidades para tu propia causa completando desafíos semanales durante toda la temporada. Son los siguientes:

Jenízaros de nivel 3 (21 de julio): estos mosqueteros de élite se han asegurado de recibir generosas recompensas por sus servicios. Alguna vez, incluso, han derrocado a algún gobernante para sustituirlo por otro más benévolo con sus demandas.

Azaps de nivel 4 (4 de agosto): armados con espadas de tipo kilij y un pequeño escudo, defienden las ciudades y fronteras del Imperio de Anadolou.

Siladhars de nivel 5 (18 de agosto): estos alabarderos prestan un juramento para proteger la vida de su comandante. Llámalos y protegerán con uñas y dientes a su señor de la guerra en la batalla.

Cipayos de nivel 4,5 (1 de septiembre): una caballería pesada armada con mazas de acero y ataviada con armaduras.

Si te los perdiste, los desafíos de los Hijos de las Estepas y de los Soldados de Fortuna de la Season II y la Season III respectivamente, también estarán disponibles mientras dure la Season IV.

Como puedes suponer el pase de batalla es una llave para obtener jugosas recompensas. Los ejércitos del Imperio de Anadolou llevan gruesas armaduras y cotas de malla elaboradas por manos expertas para aguantar largos asedios e interminables guerras. Las recompensas de esta temporada están inspiradas en estas prendas. En la misma línea se desbloquea al instante la indumentaria Baltadji para héroes desde el nivel 1 y la audaz indumentaria Chorbaji para héroes en el nivel 100. También aporta fichas de héroes, la moneda de la temporada, que podrás gastar en la tienda para conseguir hasta 11 aspectos de armas inspirados en la cultura del Imperio de Anadolou.

Otra novedad para 'Conqueror's Blade' llega con los populares Emotes, que se podrán utilizar para expresar cómo te sientes cuando ganes, pierdas o en cualquier situación. Se pueden desbloquear como recompensas, animaciones como aplausos, amenazas, risas y llantos. No olvides echar un vistazo al tráiler de lanzamiento.

