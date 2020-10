Microsoft no ha decepcionado con su Xbox Games Showcase, el evento destinado a mostrar los juegos que los componentes de Xbox Game Studios han preparado para su próxima videoconsola, Xbox Series X, que se ha destacado por mostrar un catálogo versátil, repleto de opciones, grandes juegos y algunos regresos esperados. Durante el streaming, la casa de Redmond ha recalcado que todos los juegos anunciados estarán disponibles en el catálogo Xbox Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento.

Halo Infinite: se muestra en acción la nueva entrega de la serie del Jefe Maestro

La cita ha comenzado por todo lo alto con la presentación de la primera secuencia jugable de 'Halo Infinite'. El nuevo título de la franquicia de 343 Industries llegará a finales de año para Xbox Series X y también obtendrá versiones para PC y Xbox One. La presentación ha partido con un vídeo muy conceptual, seguido de una secuencia de juego que a lo largo de 8 minutos nos ofrece una vista previa del título. El metraje presenta al Jefe Maestro junto a otro personaje tras un accidentado aterrizaje, seguido de secuencias de acción, algo de exploración y hasta un paseo en Mongoose. 'Halo Infinite' llegará a finales de 2020 para Xbox One y Xbox Series X.

Halo Infinite - Campaign Gameplay

Forza Motorsport: 4K, 60 fps y Ray Tracing en Xbox Series X

Los chicos de Turn 10 han presentado el nuevo juego de la franquicia 'Forza Motorsport'. El título se ha desvelado oficialmente con un vídeo que anticipa unos gráficos impresionantes capturados desde el motor de Xbox Series X. Las expectativas con la entrega parecen situarse muy altas y desde los despachos se espera que sea capaz de mostrar todo el potencial de Xbox Series X, brindando soporte 4K y 60 cuadros por segundo. Además, también se ha confirmado que contará con Ray Tracing. No hay fecha anunciada para su lanzamiento, pero desde el estudio ya se advierte que 'Forza Motorsport' se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.Forza Motorsport - Announce Trailer

Avowed: Obsidian presenta sus proyectos para Xbox Series X y PC

La estadounidense Obsidian Entertainment facturó su presencia en el evento con varios anuncios relevantes. Lo más destacado: la revelación de ‘Avowed’, el nuevo juego de rol de fantasía de la desarrolladora. El proyecto se presenta con un clip que muestra la atmósfera del juego, que nos llevará a explorar un mundo de fantasía con castillos, arqueros y malvados esqueletos, llamado Eora. Al final, también podemos ver al supuesto protagonista empuñando una espada y haciendo gestos para lanzar un hechizo. Por ahora, eso es todo lo que sabemos sobre el nuevo proyecto de Obsidian, que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero está confirmado para PC con Windows 10 y Xbox Series X.

Avowed - Announce Trailer

Además de su nuevo juego de rol, el equipo también reveló una actualización para 'The Outer Worlds'. El título recibirá una expansión llamada 'Peril on Gorgon' el 9 de septiembre. Antes de terminar su turno, también destacó que el multijugador 'Grounded' se lanzará el 28 de julio. El título nos reduce al tamaño de una hormiga y junto a cuatro amigos habrá que explorar el familiar y extraño entorno del patio trasero mientras hacemos todo lo posible para que no nos devoren otros insectos. Al igual que el resto de juegos producidos por Microsoft, estará disponible el mismo día de su lanzamiento en Xbox Game Pass para consola y PC.

Grounded - Launch Trailer

Psychonauts 2: fecha de lanzamiento y banda sonora inesperada

Double Fine Studios, en cambio, aprovechó su espacio durante el evento en línea para presentar un avance de su juego de acción y plataformas 'Psychonauts 2'. Lo más destacado ha sido la presencia de una cara conocida que participará en la banda sonora del juego: la del actor y "cantante" Jack Black. Se lanzará para Xbox One, Xbox Series X, PC y PlayStation 4 en 2021. Desde el primer día formará parte del catálogo Xbox Game Pass.

Psychonauts 2 - Gameplay Music Trailer

STALKER 2: el título postnuclear con tintes de terror confirmado para Xbox Series X y PC

El Xbox Games Showcase también ha sido testigo del primer tráiler de juego de 'S.T.A.L.K.E.R. 2', el nuevo título de GSC Game World para la franquicia nacida en 2007. La obra ha sido presentada con un tráiler que deja entrever la atmósfera que envuelve el mundo que encontrarán los jugadores en la secuela. El vídeo no contiene detalles de la historia, pero muestra una gran evolución gráfica. 'S.T.A.L.K.E.R. 2' será un juego de mundo abierto con una narración no lineal, en el que las elecciones del jugador traerán consecuencias rápidas y globales. La compañía promete una experiencia que combina disparos en primera persona, horror y altos grados de inmersión. No está de más apuntar que será exclusivo temporalmente para Xbox Series X y PC Windows.

S.T.A.L.K.E.R. 2 - Tráiler

Fable: la gran bomba final para Xbox Series X y PC

Microsoft puso el broche de oro a la importante cita con el tráiler de presentación de 'Fable', nuevo juego de la aclamada franquicia de juegos de rol y fantasía. El título se está desarrollando en los estudios de Playground Games, una de las desarrolladoras con más talento dentro de la plantilla de Xbox Game Studios. La nueva entrega se reveló con un breve teaser que muestra sus intenciones: marcar un nuevo comienzo para la franquicia. Las imágenes exponen un hermoso mundo que se representa durante el vuelo de un hada, que termina... mejor que veas el vídeo. Llegará en exclusiva a PC, Xbox Series X y Windows 10. También debería estar disponible directamente en Xbox Game Pass, que se integrará con xCloud en septiembre. No se revelado cuándo se lanzará la entrega, pero Xbox Series X llegará al mercado a finales de este año, de modo que posiblemente tengamos que esperar hasta 2021 para reencontrarnos con las tierras y valles de la vieja Albión.

Fable - Official Announce Trailer