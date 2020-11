Durante muchas semanas se han acumulado rumores e indicios que apuntaban a una segunda consola para la nueva generación de Microsoft que respondería al nombre: Xbox Series S. Ahora, un controlador mostrado en varias tiendas de Internet, confirma que hay una nueva versión de la consola de la casa de Redmond. Conocida por su nombre en clave: Lockhart, se trataría de una versión más barata y menos potente de Xbox Series X para competir de manera más agresiva en el mercado.

Según las filtraciones, la consola contará con el mismo procesador y SSD que su hermana más potente, pero será asistida por una GPU más modesta, capaz de ejecutar juegos en 1080p. compartiendo la misma calidad gráfica y otras funcionalidades como el sistema de trazado de rayos (Ray Tracing). No obstante, el dato más importante que se recoge de las imágenes del controlador son las indicaciones, donde se asegura compatibilidad tanto con Xbox Series X como con Xbox Series S. Las imágenes muestran el controlador en su paquete original, indicando compatibilidad con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android e iOs.

Si los datos resultan ciertos, Series S tendrá 7.5 GB de RAM (a diferencia de los 16 GB de Series X) y una GPU de 4 teraflops, algo más modesta que los 12 teraflops de Series X (e incluso que Xbox One X, que cuenta con 6, pero en base a una arquitectura y componentes gráficos mucho más anticuados). Microsoft no se ha pronunciado al respecto, pero no deberíamos tardar mucho más en conocer las características oficiales de la versión más sencilla de la próxima generación.