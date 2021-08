Tal y como pasaba en los antiguos salones recreativos, no hay nada que nos guste más que reunirnos con los amigos para jugar a juegos cooperativos o competitivos. Para satisfacer ambos mundos, desde Illfonic han estrenado el acceso anticipado de ‘Arcadeggedon’, un divertidísimo y frenético shooter multijugador cooperativo previsto para principios de 2022. Por el momento, solo se encuentra disponible en PC y PS5, aunque desde la desarrolladora advierten de su estreno en otras plataformas en su puesta de largo.

‘Arcadeggedon’ es un shooter arcade ambientado en un mundo retro futurista con aires de los 80 en el que nuestro alter ego llega a la sala de máquinas recreativas de Gilly, el dueño del local que intenta salvar su empresa de una malvada megacorporación, Fun Fun Co. El objetivo del juego pasa por mejorar nuestras habilidades para hacer frente al temido virus que hace estragos en el último centro recreativo de la ciudad, pero para ello nuestro protagonista necesita monedas, y, ¿dónde están las monedas? En las máquinas recreativas.

Acción infinita, solo y acompañado

Para dar inicio a la aventura tendremos que escanear nuestro cuerpo y meternos en las máquinas para recorrer un colorido mundo lleno de enemigos que no pararán de salir hasta que vayamos completando las misiones. Al principio, nuestro personaje llevará una pistola básica y un bate de baseball, de modo que nos tocará explorar los mapas de las máquinas recreativas, algunos más lineales que otros, y buscar monedas que nos permitan comprar armas en la tienda.

Como es habitual las tiendas se encuentran al final de cada mapa, un lugar que también nos servirá para reponer vida, descansar o comenzar luchas PvP con nuestros amigos. Las luchas PvP, en el modo cooperativo, sobre todo, son de lo más útiles, ya no solo porque podemos ver quién es el mejor, sino porque el ganador recibirá un cofre con diferentes objetos y mejoras.

Los niveles, desarrollados en escenarios totalmente distintos, mezclan diferentes ambientes urbanos, naturales o futuristas que pueden completarse en aproximadamente 10 minutos. También dispondremos de diferentes fases de jefes, bastante más difíciles que un enemigo normal. Por si te lo preguntabas, no estás solo en ‘Arcadeggedon’, de hecho, la experiencia cooperativa es muy divertida. Si no tienes con quien jugar, tranquilo/a, Illfonic ha montado un sistema de emparejamiento que se encargará de buscar a nuestra media naranja virtual.

En definitiva, ‘Arcadeggedon’ nos deja sensaciones muy buenas. Es un título con mucho potencial y una gran jugabilidad. No es una revolución, pero el movimiento ágil y dinámico, los innumerables enemigos y la tensión de no parar es muy divertida. La variedad de enemigos y escenarios no es muy numerosa, pero el juego todavía no está terminado, por lo que esperamos mucho más contenido cuando se lance definitivamente en 2022.

El apartado gráfico y sonoro, con personajes alegres y donde los roles de género son totalmente libres, está muy bien estructurado. Eso sí, donde más brilla el juego es en su apartado sonoro. Aquí encontraremos una banda que mezcla techno, house, dubstep y otros estilos de música electrónica con armonía y originalidad. Está compuesta por artistas como Aaron Rutherford, Jimmy Blythe (AFK), Mark Rutherford, Ray Volpe, además de los temas originales de Getter, UZ, Took, Halogenix, Milano, South y Swrly. Curiosamente, el CEO de Illfonic, Charles Brungardt, tiene un Grammy y produjo algunas canciones para la obra.

Arcadegeddon - Early Access Trailer