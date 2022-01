Todavía resuena con fuerza el impacto producido por Microsoft con el anuncio de compra de Activision Blizzard. A cambio de unos 68.000 millones de dólares, el gigante norteamericano, además de heredar la estructura de la editora también recibe sus activos, entre ellos importantes propiedades intelectuales, incluidas ‘Call of Duty’; ‘Candy Crush’; ‘Crash Bandicoot’; ‘World of Warcraft’ o ‘Diablo’, por nombrar alguno.

El cierre de la operación no tiene influencia directa sobre los usuarios de PlayStation, que continuarán jugando sus actuales títulos de Activision Blizzard sin ninguna restricción. Sin embargo, Microsoft terminará por mantener algunas de las series de su nueva editora como exclusivos para sus consolas. Cabe mencionar que hasta el momento no existe ningún dato o indicio que deje entrever cuál será el destino de estas franquicias, pero a este respecto, una de las curiosidades que nos deja la operación es el cambio de bando de Crash Bandicoot, icónico personaje ligado a la historia de Sony, ya que en su día fue considerado como la mascota no oficial de PlayStation y que ahora forma parte de la plantilla de Microsoft. La situación es similar con Spyro, el simpático dragón morado que tanto cariño recibió de los jugadores de la primera PlayStation.

Son tan solo dos ejemplos de propiedades intelectuales que estrenan domicilio. Grandes franquicias como ‘Call of Duty’, ‘Diablo’ e incluso el éxito móvil ‘Candy Crush’ tendrán su futuro definido por la compañía de software, siempre, que la adquisición cuente finalmente con la bendición de las autoridades antimonopolio, algo que no debería suceder hasta 2023. En todo caso, lo mejor para hacerse una idea de cuáles son las franquicias con las que podrá trabajar Microsoft es pasar lista. Si nos acompañas, a continuación, reunimos las más de 40 franquicias de videojuegos que se comandarán desde las oficinas de Xbox:

‘Blur’; ‘Bubble Witch Saga’; ‘Caesar’; ‘Call of Duty’; ‘Candy Crush’; ‘Crash Bandicoot’; ‘Diablo’; ‘Diamond Diaries Saga’; ‘DJ Hero’; ‘Empire Earth’; ‘Farm Heroes Saga’; ‘Gabriel Knight’; ‘Geometry Wars’; ‘Guitar Hero’; ‘Gun’;‘Hearthstone’; ‘Heroes of the Storm’; ‘Hexen’; ‘Interstate 76’; ‘King’s Quest’; ‘Laura Bow Mysteries’; ‘Overwatch’; ‘Pet Rescue’; ‘Phantasmagoria’; ‘Pitfall’; ‘Police Quest’; ‘Prototype’; ‘Quest for Glory’; ‘Singularity’; ‘Skylanders’; ‘Soldier of Fortune’; ‘Space Quest’; ‘Spyro’; ‘StarCraft’; ‘Tenchu’ (legacy games); ‘The Lost Vikings’; ‘TimeShift’; ‘Tony Hawk’; ‘True Crime’; ‘World of Warcraft’ y ‘Zork’. Como habrás comprobado en la lista no consta ‘Sekiro’, ya que, a pesar de publicarse como una de sus propiedades intelectuales, Activision Blizzard no posee la IP y solo es editor del título. El juego de acción es propiedad de From Software.