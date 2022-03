Aunque acaba de traspasar el umbral de su quinto año de vida, ‘The Crew 2’ recibirá una importante actualización que permitirá al juego de velocidad aprovechar al máximo las prestaciones de Xbox Series X/S y PlayStation 5. Hace tan solo unas horas, desde Ubisoft se anunciaba que próximamente se liberará una actualización que permitirá al juego de carreras ejecutarse a 60 cuadros por segundo en ambas plataformas.

Según Ubisoft, el parche centrado en mejorar el rendimiento del videojuego debería lanzarse en algún momento del verano de 2022. Sin embargo, hasta el momento el desarrollador no ha hecho ninguna mención a las posibles mejoras que llegarán a la versión Xbox Series S del juego, mencionando solo las plataformas más potentes. No obstante, el anuncio no deja de ser sorprendente, ya que ‘The Crew 2’ es un juego que originalmente llegó a las tiendas el 29 de junio de 2018 y, a lo largo de estos últimos años, Ubisoft ha destinado más esfuerzos a continuar brindando soporte a otras obras, incluidas éxitos como ‘Assassin’s Creed’ y ‘For Honor’, que recientemente sumaba capacidades de juego cruzado multiplataforma.

Además de la actualización de Xbox Series y PlayStation 5, el juego también recibirá una tanda de nuevos vehículos una vez que se estrene el Año 5. Entre los coches prometidos se encuentra un Porsche Carrera GT, Citroen GT, Ferrari 599XX Evo, Bugatti Veyron 16.4 Gran Sport Vitesse y el Mazda RX-8. También deja entrever la incorporación de 78 elementos cosméticos nuevos, entre los que se incluyen efectos de humo, llantas, luces y otras opciones. Del mismo modo se seguirá apostando por nuevos capítulos de LIVE Summit, la competición en la cual los jugadores se enfrentan a nueve retos seleccionados enfrentándose a la inteligencia artificial.

Por último, también promete 17 nuevos eventos repartidos en 17 semanas de actividades como parte de lo más destacado de su Año 5. Según el desarrollador, seguirán sorprendiendo a los jugadores con semanas temáticas y actividades especiales que garantizarán recompensas exclusivas del juego que nos lleva a experimentar las emociones del espíritu del mundo del motor norteamericano en un escenario de Estados Unidos. Es decir, se puede explorar Norteamérica de costa a costa, y competir para intentar convertirse en el mayor campeón del motor, coleccionando una amplia variedad de coches, motos, barcos y aviones exóticos, dominando el panorama del mundo del motor por tierra, mar y aire. Lo puedes encontrar en PlayStation, Xbox, PC y Stadia.

The Crew 2: Year 5 Announcement