Como era de esperar, desde la división de videojuegos de Xbox ha publicado el listado de títulos gratuitos que van en dirección al servicio Xbox Game Pass. Con esto, durante la primera quincena de abril tenemos juegos como ‘Life is Strange: True Colors’ y ‘MLB The Show 22’, que incluso está disponible desde su primer día en el catálogo. También hay muchos títulos que llegarán al servicio en la nube, como ‘Star Wars Squadrons’ y ‘Dragon Age II’.

Los primeros juegos en unirse este mes son ‘MLB The Show 22’ y ‘Cricket 22’, que ya están disponibles en el servicio para consolas, y también en la nube, Xbox Cloud Gaming. Echa un vistazo a todos los juegos a continuación.

Cricket 22 (nube y consola) ID@Xbox - Disponible

MLB The Show 22 (nube y consola) - Disponible

Chinatown Detective Agency (nube, consola y PC) ID@Xbox – 7 de abril

Dragon Age 2 (nube) EA Play – 7 de abril

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (nube) EA Play – 7 de abril

Star Wars: Squadrons (nube) EA Play – 7 de abril

Life Is Strange: True Colors (nube, consola y PC) – 12 de abril

Panzer Corps 2 (PC) ID@Xbox – 12 de abril

Dungeon of Naheulbeuk. (PC) ID@Xbox – 12 de abril

Lost In Random (nube, consola y PC) EA Play – 14 de abril

A pesar de estas incorporaciones al catálogo, también hay juegos que dejarán de estar disponibles. A partir del 15 de abril dejarán Xbox Game Pass: ‘MLB The Show 21’ (nube y consola); ‘Rain On Your Parade’ (nube, consola, PC); ‘The Long Dark’ (nube, consola y PC); ‘Pathway’ (PC); y ‘F1 2019’ (nube, consola y PC).