Desde el equipo de Squanch Games, estudio de desarrollo fundado por Justin Roiland, co-creador de 'Rick and Morty' y 'Solar Opposites', llega otro importante anuncio para dar más relevancia al Xbox & Bethesda Showcase. ‘High On Life’ es un juego de disparos con ambientación de ciencia ficción plagado del humor irreverente de las series para televisión. “Es un título de disparos en primera persona y un paso hacia la comedia a un nivel nunca visto en un videojuego. También tenemos acción de primer nivel, cazarrecompensas alienígenas y grandes mundos en los que perderse”, comenta Mike Fridley, director de estudio.

En ‘High On Life’ los jugadores desempeñan el papel de un cazarrecompensas con la misión de detener, nada menos que una invasión alienígena en la Tierra. Lo más extraño es que estos monstruos no solo se están apoderando de nuestro planeta, sino que están usando a los humanos como droga. Aquí es donde la parte del arsenal cobra otro nivel: “Puedes adquirir un arsenal de armas de ciencia ficción. Pero las armas en 'High On Life' también son formas de vida inteligentes de otro planeta. Tienen sus propias caras y pueden hablar.”

Estas armas tienen habilidades especiales y personalidades distintas, además de compartir sus opiniones sobre lo que está pasando, incluso entretejiendo sus pensamientos y opiniones en la historia. Pero tampoco se trata solo de hablar. Se prometen viajes a cantidad de planetas diferentes, donde conoceremos extraños extraterrestres y cazaremos una cantidad razonable de enemigos. “No queremos compartir demasiado sobre esos lugares específicos en este momento, porque gran parte de la diversión se reduce a no saber lo que está por venir. Diré que los seguidores del cable interdimensional de 'Rick and Morty' deberían prestar mucha atención a 'High On Life'”, que llegará a Xbox Series X|S a finales de este mismo año.