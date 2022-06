El nuevo PlayStation Plus se estrena en España con tres modalidades: 'Essential', 'Extra' y 'Premium'. Este servicio de suscripción ofrece mayor flexibilidad a través de tres formatos con el objetivo de brindar contenido a través de una amplia variedad de juegos. A continuación, resumimos los tres niveles:

Essential

Incluye las mismas ventajas que ofrecía la suscripción de PlayStation Plus, es decir: dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos en PlayStation Store, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y acceso al modo multijugador online. Se puede acceder a este nivel como hasta ahora por 8,99€ al mes, 24,99€ tres meses o 59,99 euros al año.

Extra

Incluye todas las ventajas del nivel “Essential” más un catálogo de hasta 400 títulos para PS4 y PS5, incluidos éxitos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores externos. Entre ellos: ‘Death Stranding’; ‘God of War’; ‘Mortal Kombat 11’; ‘Returnal’; ‘Marvel's Spider-Man’; y ‘Marvel's Spider-Man: Miles Morales’. Este nivel de suscripción se incrementa hasta 13,99 euros al mes, 39,99 euros tres meses o 99,99 euros al año.

PlayStation Plus – Tráiler

Premium

Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores y además añade un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos, incluidos títulos de PS3 (en streaming); Un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de PlayStation original, PS2 y PSP, disponibles en streaming y para descargar. Además, se pueden transmitir juegos desde PS4, PS5 y PC, así como tener acceso a pruebas por tiempo limitado. Puedes suscribirte a la experiencia de juego completa por 16,99€ al mes, 49,99€ tres meses o 119,99€ al año. En todo caso, si mantienes el plan actual siempre podrás cambiar a otro plan en cualquier momento. Para hacerlo solo tendrás que pagar la diferencia entre el actual y el nuevo plan, que se aplicará durante el tiempo restante de la suscripción.

¿Qué pasa con mi actual plan PlayStation Now?

Con el lanzamiento del servicio PlayStation Plus, PlayStation Now se integrará en el nuevo y dejará de estar disponible como servicio independiente. Las suscripciones de los usuarios de PlayStation Now se migrarán al nivel PlayStation Plus Premium sin coste adicional hasta la fecha de renovación del antiguo servicio, cuando se le aplicará la nueva tarifa correspondiente.

Los usuarios de ambos servicios, PlayStation Plus y PlayStation Now, migrarán a un único servicio que se corresponderá con el nivel PlayStation Plus Premium. En el caso de tener solo activo PlayStation Plus, se mantendrá en el nivel PlayStation Plus Essential. Como es habitual, con la aplicación de la nueva política de suscripciones, la empresa ha presentado un vídeo de lanzamiento con actores reales.