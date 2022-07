Año y medio después del lanzamiento oficial de ‘Hitman 3’, la desarrolladora IO Interactive distribuirá el 26 de este mes un mapa nuevo, completamente gratis, al videojuego. En la localización “Ambrose Island”, los jugadores encontrarán nuevas oportunidades para asesinar a peligrosos personajes y disfrazarse en un área infestada de piratas que se interponen en el camino del Agente 47. Si atendemos a la información proporcionada por la desarrolladora, la isla tropical es una cala escondida, hogar de un peligroso sindicato de piratas que opera en el mar de Andamán. Esta ubicación de mundo abierto es completamente explorable y parece que estará repleta de nuevos objetivos, oportunidades de juego, desafíos y recompensas desbloqueables.

En realidad, este es el primer mapa importante que recibe el título desde su lanzamiento, lo cual no significa que no haya recibido atención desde entonces. En este tiempo IO Interactive no ha dejado de proporcionar nuevos retos y funciones, incluida compatibilidad con tecnologías como DLSS y Ray Tracing. Aun así, antes de la llegada de “Ambrose Island”, puedes continuar con la hoja de ruta de julio. Echemos un vistazo más de cerca a lo que está por venir.

El Himmapan Hotel es tu próximo destino en la rotación de ubicaciones gratuitas, donde podrás probar todos los emplazamientos “World of Assassination”. Este hotel y spa de lujo en Bangkok es una ubicación tranquila, algo que lo convierte en un destino popular para que la clase alta se relaje.

Revolutionary está de regreso. Vicente Murillo estará patrullando de nuevo Santa Fortuna, durante 10 días a partir del 8 de julio. También llegarán nuevos Elusive Target Arcades. Esta vez con un nuevo desbloqueo. Una katana mortal, que hará que la sangre que derrames se combine de maravilla con el motivo de la hoja. Para colmo, el desarrollador también continúa trabajando en el modo Freelancer, que promete agregar sistemas roguelike a las misiones del Agente 47.

Lanzado originalmente el 20 de enero de 2021, el juego está demostrando ser el capítulo más completo de toda la serie, permitiendo también el acceso a las fases de los dos juegos anteriores para aquellos que ya las tienen en sus colecciones. Además del contenido gratuito que ofrecen sus desarrolladores, ‘Hitman 3’ también cuenta con un pack de siete misiones basadas en los “Siete Pecados Capitales”. Puedes encontrar el título en versiones para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.