Vela Games, el equipo con sede en Dublín fundado por Travis George, Lisa Newon George y Brian Kaiser, han presentado un interesante título JcE, competitivo y único, en el que los jugadores luchan por demostrar que son el mejor equipo de héroes del mundo. ‘Evercore Heroes’, denominación elegida para su travesía comercial, ha sido desarrollado por un equipo compuesto de profesionales que anteriormente trabajaron en Riot Games, Electronic Arts, Epic Games y Blizzard Entertainment, con décadas de experiencia en la creación de juegos multijugador.

Ambientado en un mundo de fantasía y ciencia llamado Lumerea, el juego pretende abrir nuevos caminos al combinar partidas por equipos en tiempo real, basadas en la habilidad y acción, con aventuras cooperativas en mazmorras, propias de los MMO. En ‘Evercore Heroes’, hasta cuatro equipos de cuatro jugadores compiten entre sí simultáneamente en una nueva experiencia competitiva JcE (jugador contra el entorno) basada en sesiones. Para ganar, deberán mejorar sus héroes, cargar su Evercore, y derrotar a los jefes. Los equipos trabajarán para encontrar la mejor configuración y estrategia, equilibrando su propio poder y dificultando la batalla a los otros equipos.

"Nuestro objetivo siempre ha sido crear el juego que los jugadores quieren de verdad, incluso si eso significa romper moldes", afirma el director general y cofundador de Vela Games, Travis George. "Con Evercore Heroes, estamos construyendo una experiencia multijugador única que aúna el juego cooperativo basado en la habilidad y el juego competitivo, de una forma novedosa. Y tras más de dos años obteniendo un magnífico feedback y comentarios durante las primeras pruebas, estamos encantados de compartir, por fin, el juego con todo el mundo".

Para hacerte una idea qué ofrece el juego, puedes echar un vistazo al primer tráiler cinematográfico del título, con el tema "All for One", interpretado por Hidden Citizens. Si además estás interesado en probarlo de primera mano el fin de semana del 13 al 16 de octubre tan solo tienes que visitar la página del juego.

Evercore Heroes - Announcement Trailer