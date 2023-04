Wizards of the Coast está de celebración por su trigésimo aniversario. Entre las novedades anunciadas para los próximos meses, el juego estrena en verano su esperada colección basada en El Señor de los Anillos, pero con el objetivo de resetear estos años de aventuras y llegar renovados al nuevo set acaba de lanzar Marcha de las Máquinas, un paquete que concluye la historia principal.

‘Magic: The Gathering’ no es solo un juego de cartas coleccionables que se puede disfrutar en PC y dispositivos móviles a través de Magic Arena o en formato físico; también contiene un nutrido universo de set (planos en el idioma de Magic), donde se han ido presentando criaturas, héroes (planeswalkers), antihéroes, monstruos, magos y guerreros con una extraordinaria historia. La versión digital se hizo especialmente popular durante la pandemia y es también el sitio donde los jugadores más avezados pueden “ganar” cartas gratuitamente si juegan lo suficientemente bien. Si no fuera así, siempre es posible adquirir packs físicos con códigos digitales.

Marcha de las Máquinas supone la historia final o un punto y aparte a una trama protagonizada por Elesh Norn, líder del ejército pirexiano. La protagonista ha reunido una fuerza capaz de dominar todo el Multiverso, de modo que los grandes héroes tendrán que enfrentarse a Nueva Pirexia para acabar con el problema de raíz. Lo más interesante de esta nueva colección de más de 300 cartas es que la historia afecta al modo de jugar.

Acompañando al argumento de la historia, el formato se modifica con nuevas reglas que cuentan la historia de la invasión. De hecho, hay unas nuevas cartas denominadas precisamente “Batallas” (de doble cara), que emulan la incursión a los diferentes planos y tendrán que ser protegidas. Si el defensor gana, dará como resultado la posibilidad de dar la vuelta y ofrecer a cambio un héroe de batalla, un protector que nos ayudará a seguir resistiendo en la partida. Otro tipo de carta, como “Respaldar” permite a los jugadores combinar defensores contra la invasión multiplicando su poder. Por otro lado, los que decidan jugar con los invasores, el ejército pixeriano, contarán con un nuevo tipo, “Incubar”, que permite crear criaturas como apoyo en la invasión.

Todas estas mecánicas apreciadas por los jugadores, suponen una vuelta de tuerca a la conocida jugabilidad de ‘Magic: The Gathering’, convirtiendo cada nuevo set no solo en una aventura, sino en una oportunidad para repasar los anteriores lanzamientos. Para añadir una nueva capa de jugabilidad, el usuario que se postule a introducirse en este mágico mundo también necesita saber que existen diversas modalidades de competición definidas por la posibilidad de jugar con más o menos cartas, utilizar una sola colección o un número determinado de colecciones previas.

Modos y mazos

Por un lado, en esta colección de Marcha de las Máquinas podremos adquirir los mazos de Commander, que ofrecen barajas pre-construidas completas listas para empezar a jugar. Tienen las colecciones: Amenaza creciente, Carga de caballería, Petición de respaldo, Convocación divina y Hora de trastear. Si prefieres un modo de juego diferente, Jumpstart es un modo de juego rápido y sencillo que está consiguiendo gran éxito. En esta colección se ofrecen con diversos temas: Progenie, Sobresaliente, Prescindible, Refuerzo y Potenciador. Los coleccionistas buscarán cartas con diversos tipos de tratamiento, el Halo Foil, que solo aparecerá en las cartas de Leyendas del Multiverso de los sobres de coleccionista u otras tres cartas promocionales exclusivas que llegaron la pasada semana.

En conclusión, Magic ofrece a los jugadores un final épico para una aventura que ha durado 10 años y que con motivo de su aniversario pretende relanzar de nuevo ‘Magic: The Gathering’, con nuevas historias, personajes y por supuesto mecánicas. Un hito en este exitoso juego de cartas, una batalla final épica y un fantástico previo a la esperada colección del Señor de los Anillos este verano. Recuerda, lo puedes encontrar de manera física y en su versión online para PC, MAC, iOS y Android.