Muchos son los profesionales que aspiran al trabajo de sus sueños, pero pocos los que se atreven a dar el salto desde sus empleos a su pasión y aún menos los que tienen éxito en el proceso. Una de las pocas excepciones podría sería ser el equipo que forman Jordi Ministral, Alexis Corominas y Oriol Pujadó, cada uno con una formación y especialidad diferente que ya destacaron en el mundo de la publicidad, llevándola al universo de la interactividad y los mundos digitales, cercanos al gaming y, que un buen día, tras 20 años vendiendo productos de otros, decidieron vender el suyo: un videojuego.

Lo cierto es que su primer intento fue un éxito, y eso en este sector es muy improbable, casi imposible: ‘Arise, A Simple Story’ es un juego sencillo en apariencia pero que lleva dentro toda la experiencia de este equipo para transmitir emoción al jugador, algo que en los videojuegos podríamos considerar que todavía se están dando los primeros pasos, pero que, en la publicidad, en su sentido más estricto, tiene casi medio siglo de experiencia. Fue un éxito, al menos en lo que se puede referir a un juego indie hecho en España por un nuevo estudio. Suficiente para atreverse con su segundo proyecto: ‘After Us’, un título que también se enfoca en la emoción y que Take-Two, mediante su filial dedicada a los juegos indie Private Division, no dudó en adquirir para su distribución mundial.

Una experiencia diferente que pretende tocarnos la fibra

‘After Us’ es un juego de plataformas si manejamos el lenguaje propio del sector, pero sus autores han trabajado muy duro para crear un título más trascendente a nivel emocional: desde la gestión de la culpabilidad de los humanos por acabar con el mundo en el que vivimos, hasta la esperanza en la misma humanidad gracias al protagonista principal. Manejamos un personaje llamado Gaia, que curiosamente pierde casi de inmediato su importancia en relación a su misión y a la enormidad de los escenarios en los que se desenvuelve, en los que se convierte minúscula. Y es que ‘After Us’ nos quiere ofrecer una experiencia diferente; pretende tocarnos la fibra con un mundo postapocalíptico, de pesadilla, donde tenemos que atravesar escenarios inhóspitos para devolver a la vida el espíritu de diversos animales, mientras evitamos desagradables criaturas por el camino, casi sin forma definida, porque evocan precisamente a la raza humana que ha acabado con el mundo. Sin embargo, no hay grandes ni constantes enemigos en este juego, hay dificultades, puzles, pruebas de habilidad y sobre todos ellos la misión principal, devolver a la vida a los espíritus de los animales ya extintos.

Cuidando del planeta

La estrella de esta obra son sin duda los escenarios, cada uno diferente, con un diseño e incluso mecánicas de juego distintas para provocar en el usuario la sensación constante de descubrimiento y asombro, pero todos ellos cuentan la misma historia de destrucción y abuso al planeta. No hay caminos predefinidos y los escenarios son generalmente inmensos en relación al personaje, tanto, que la velocidad de Gaia es increíblemente rápida para poder recorrerlos. Tampoco hay señales que indiquen la ruta, pero aquí se nota la experiencia de sus autores en dejarnos las pistas necesarias para llegar siempre a nuestro destino y que parezca que ha sido decisión nuestra y no de ellos. No hay nada casual en ‘After Us’, tanto decorados, como personajes, sus pocos enemigos o escenarios y la forma de recorrerlos se unen de forma coherente para reforzar las sensaciones del juego, su emoción.

Sin darnos cuenta, sus creadores casi nos han llevado otra vez donde ellos quieren, a explicar el juego desde la perspectiva de los conceptos, las intenciones, las emociones y no tanto como un producto. Con todo, ‘After Us’ es un título divertido, emocionante, apasionante en ocasiones que dejará una huella imborrable en el jugador