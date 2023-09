We Were Here Expeditions: el videojuego cooperativo de puzles gratis por tiempo limitado.

No pierdas detalle, porque ya está disponible de forma gratuita por tiempo limitado el videojuego ‘We Were Here Expeditions: The FriendShip’, la última entrega de la saga desarrollada por el estudio Total Mayhem Games. Desde la compañía afirman que la baza con la que ha contado esta licencia para superar los 10 millones de descargas, ha sido cubrir un hueco poco explorado: los juegos puramente cooperativos para dos jugadores. Y es que tan solo se puede jugar si lo haces con un amigo

Con la idea de atraer más jugadores, en esta ocasión el título ofrece una experiencia más casual, acorde con el modelo de distribución gratuito temporal. Puede ser un acierto, ya que el juego reúne, refuerza y refina la propuesta de la saga a lo largo de los lanzamientos anteriores. Además, llega con subtítulos en español, por lo que entender las pruebas a las que nos enfrentamos será un poco más fácil. Solo no. Con amigos sí El objetivo es ir resolviendo puzles en modo cooperativo, pero con una característica muy especial: raramente los dos jugadores estarán en la misma habitación, por lo que tendrán que colaborar mediante voz o echando un vistazo lejano a las evoluciones de su compañero. Este modo de jugar ha sido denominado por la desarrolladora como asimétrico, ya que los usuarios siempre tienen perspectivas diferentes de cada puzle. Por ello la comunicación, y las risas –o enfados– son una constante. Para asegurar la comunicación el juego tiene su propio chat de voz y además se puede jugar a través de diferentes plataformas, permitiendo disfrutar sin problemas a usuarios de consola y PC. En ‘We Were Here Expeditions: The FriendShip’ visitamos Castle Rock, donde lo difícil no será entrar, sino salir: se trata de un parque de atracciones muy especial en el que tendremos que enfrentarnos a desafíos que podrán a prueba nuestra capacidad de deducción y, lo más importante, la capacidad de comunicación con nuestro compañero, que en muchas ocasiones tendrá que describir qué tiene frente a él o ella, para poder solucionar ambas caras del mismo puzle. Un extraño parque de atracciones En cuanto al argumento, el jugador representa el papel de uno de los dos exploradores que reciben una llamada de auxilio en el mar y siguiendo la señal llegan a una isla con un parque de atracciones muy extraño. Resolver los puzles para salir del mismo será el objetivo, que se puede completar en una o dos horas, ya que tan solo contiene 3 puzles, que eso sí, pueden repetirse para conseguir mayor puntuación, ya que, aunque la mecánica es la misma, los elementos que los forman cambian cada vez. Para resolver los puzles tenemos algunos elementos a nuestra disposición: una antorcha, la capacidad de comunicarnos con nuestro walkie-talkie y la habilidad de ejecutar diferentes acciones con un solo botón. La propuesta es pretendidamente sencilla en el manejo para que sean los puzles los que realmente tomen el protagonismo, y sobre todo la comunicación entre los jugadores. Visualmente es atractivo y cumple con gráficos de estilo cartoon aderezados con un toque de realismo. Risas y enfados garantizados a partes iguales ‘We Were Here Expeditions: The FriendShip’ está disponible en Steam, Epic Games, y PlayStation 4 y 5 de forma gratuita sólo hasta el 13 de octubre. En el caso de Xbox, en todas sus versiones, los jugadores tendrán tan solo diez horas de juego gratuito –suficiente para terminarlo varias veces–. We Were Here Expeditions: The FriendShip - Trailer Tras este periodo, la entrega regresará a su precio en todas las plataformas. De modo que no hay excusa para buscar un amigo en cualquier plataforma para probarlo.