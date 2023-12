Embark, el conocido estudio de desarrollo con sede en Estocolmo, Suecia, lanzó hace tan solo unos días ‘The finals’, un nuevo exponente de disparos de formato gratuito que asienta su propuesta en una brutal competición a muerte que toma como marco de acción diversos y gigantescos escenarios, donde cuatro equipos de tres jugadores se baten a duelo para recuperar grandes cantidades de oro, que posteriormente se deposita en estaciones específicas. La propuesta suena atractiva, pero, por otro lado, es cierto que el mercado se ha inundado de shooters gratuitos que no siempre han conseguido impresionarnos. En este caso ese elemento distintivo lo aporta su frenética jugabilidad que incita a los jugadores a desplazarse con facilidad por los mapas con la posibilidad de destruir cualquier edificio, hasta reducirlo a cenizas.

El elemento distintivo

Tras superar varios periodos de prueba (realmente exitosos) miles de jugadores comenzaron a interesarse por el título, que sus creadores ya comenzaban a anticipar como un gran éxito. Con esta premisa optaron de forma brillante por publicarlo tras la celebración de los Game Awards a comienzos de diciembre, posiblemente el evento digital más seguido en el mundo de los videojuegos tras la muerte del E3. Esta combinación de un lanzamiento esperado y un buen momento para su puesta de largo, se ha facturado con uno de los estrenos más potentes del año, llegando a copar el top 5 de los programas más jugados en Steam desde aquel día.

Se podría argumentar de varios modos que ‘The Finals’ es casi un “spin-off” de juegos que tradicionalmente han cosechado éxito mundial. No en vano, pretende ser el mayor espectáculo del mundo: se juega en un estadio gigantesco que replica ciudades como Las Vegas, Seúl o Mónaco. Pero antes de entrar en acción, para comenzar debemos elegir un perfil de jugador, que en esta ocasión no será meramente cosmético: la configuración media permite tener mayores posibilidades de curación de tus compañeros, proporcionar apoyo y escanear; la ligera se especializa en el sigilo y la evasión (son unidades dedicadas a atacar y huir) y la configuración pesada se usa para llevar armas mayores, demoler y fortificar.

Todo por el oro

En ‘The Finals’ debemos hacernos con el oro que se guarda en diferentes cajas fuertes y llevarlas a los puntos de cobro. Pero, mira por dónde, te pueden robar antes, durante y tras cobrar el dinero. En estas tierras no hay nada garantizado. Tres jugadores saltan al campo de batalla y ahí se produce la magia. Y es que el formato ofrece algo que no se había logrado integrar de forma tan efectiva como hasta ahora. Nos referimos a los espectaculares escenarios destructibles. Literalmente puedes destruir cualquier cosa, hacer que el suelo desaparezca bajo las botas de sus enemigos o directamente derribar el edificio en el que se esconden. Hablando de muerte, esta no decreta el final del juego, ya que los equipos nunca se eliminan definitivamente y pueden volver a la refriega cuando expira una determinada cantidad de tiempo o si un compañero los revive.

Técnicamente permite jugar incluso crossplay desde el día 1 a PC y consolas PlayStation o Xbox en varios modos de juego, entre los destacan torneos dirigidos a equipos y jugadores más comprometidos con la causa del oro. De modo que si optas por un perfil de juego más moderado puedes optar por las clásicas partidas rápidas o refinar habilidades en el modo práctica. Lo cierto es que te hará falta dominar todos los elementos, gadgets y armas que componen la oferta de juego, ya que podemos seleccionar entre un enorme arsenal -tanto de ataque como defensa-, dotado de complementos realmente imaginativos que harán todas nuestras partidas muy diferentes. También a modo de elemento particular, la munición es infinita y tanto las habilidades como los dispositivos se recargan con el tiempo.

Acción vertiginosa

La mejor baza de ‘The Finals’ está en su planteamiento: los equipos en el campo de batalla deben robar el dinero cuanto antes, por lo que, aunque no exista un círculo que haga cada vez más pequeño nuestro espacio como en otros juegos, aquí sin embargo los “puntos calientes” se determinan en base a la posición del oro, que lógicamente se convierten en el punto de acción. Esto permite que los tiempos muertos se extingan y que los jugadores no tengan un solo momento de respiro. El primero que llegue al dinero se lo lleva y esto aporta un extra de emoción y vértigo a las partidas.

Es un videojuego que está muy bien optimizado y cuenta con un apartado gráfico acorde con las producciones actuales, caracterizado por modelos bastante detallados y un excelente sistema de iluminación. Pero lo que realmente es más sorprendente, es su estabilidad, ya que con todo el caos que se forma en la pantalla es encomiable que no repercuta en su rendimiento.

Conclusiones

‘The Finals’ es un juego vertiginoso, un título que te deja sin aliento desde el primer segundo. Probablemente nos encontremos ante el nacimiento de un formato que puede dar mucho que hablar. Ya lo aseguraban aquellos que participaron en las pruebas, alegando que parecía tener todo lo necesario para convertirse en el (siguiente) juego del momento. Además, no olvides que se puede descargar gratis en PS5, Xbox Series X|S y PC, plataformas en las que admite guardado y progresión cruzada.