La desarrolladora StickyLock Games ha anunciado que su shooter gratuito en primera persona multijugador ‘Histera’, ya se encuentra disponible de manera gratuita en acceso anticipado a través de Steam. La entrega, ambientada en un futuro lejano y dentro de las paredes de una nueva experiencia inmersiva, permitirá a dos equipos de 8 jugadores luchar a muerte en impresionantes escenarios que se van transformando, en tiempo real, a lo largo de la partida. Estos cambios son producidos por el Glitch y transforman el campo de batalla incluyendo armas y terrenos de distintas épocas, en una meseta prehistórica, una ciudad del siglo XX devastada por la guerra y una metrópolis futurista.

Diferentes modos de juego

En ‘Histera’ los jugadores podrán formar diferentes equipos para enfrentarse a sus rivales en los distintos modos de juego que estarán disponibles: control del territorio y combate a muerte por equipos. El objetivo pasa por conseguir, respectivamente, muertes y puntos ayudándote de un extenso arsenal de armas únicas, como lanzas prehistóricas, rifles de francotirador anti tanque de la Segunda Guerra Mundial o fusiles de asalto futuristas. Pero cuidado con el “Glitch”, este evento cambiará completamente las reglas del juego modificando significativamente el campo de batalla a medida que avanza la partida. Así que no lo dudes, intenta dominar los diferentes escenarios del pasado, presente y futuro, y ponte al límite mientras te adaptas y ganas (¡o mantienes!) la ventaja cada vez que se produce el Glitch.

El interesante shooter Histera se estrena de manera gratuita en acceso anticipado a través de Steam / Elsótanoperdido

Para salir victoriosos, los jugadores tendrán que utilizar todos los elementos que la arena pone a su disposición, incluyendo objetos para reponer salud, armadura y munición. Además, conseguir los “Glitch Pickups” especiales será clave para ganar, ya que dotarán a tu soldado con habilidades únicas, como una mayor velocidad de movimiento o incluso munición infinita.

Durante este periodo de acceso anticipado, los jugadores tendrán la oportunidad de luchar en escenarios con características de tres Eras muy diferentes: la prehistórica Meseta del Plioceno, en Novgorod, una ciudad de mediados del siglo XX asediada en la 2ª Guerra Mundial y una distópica metrópolis futurista bañada en luz de neón llamada Ciudad de Montorro.

Novedades durante el periodo anticipado

Desde la desarrolladora se ha confirmado, además, el compromiso para trabajar con los jugadores para convertir la entrega en el mejor shooter de Arena y también ha desvelado que, durante el acceso anticipado, se añadirán al menos dos nuevas Eras: “Peak of the Five Winds” y “Port Libertad”, que llegarán a finales de año junto a nuevos personajes y armas.

Hablando de armas, este FPS de jugabilidad muy versátil permitirá a los amantes de los FPS que buscan algo diferente, como para los jugadores más exigentes que buscan un nuevo reto, seleccionar entre una amplia variedad de armas para sobrevivir al caos. Así que tú decides, eres de los que ¿permanecerá escondido en las sombras cazando con prehistórico, o lucharás cuerpo a cuerpo con la escopeta de munición incendiaría The Matchstick? Nos vemos en la arena.