¿PS1 ha evolucionado? Descubren una PlayStacean, la videoconsola que ha mutado en crustáceo

Es común que los artistas creen versiones extrañas de consolas de videojuegos, y hace un tiempo vimos la publicación de una obra que representaba una PlayStation 1 con forma de cangrejo. Inspirado por la imagen, alguien se puso manos a la obra y la construyó.

Renombrada como PlayStacean, esta máquina de juegos no es más que una PS One modificada en su diseño y apariencia exterior, mostrando un resultado casi idéntico a la pequeña obra de arte creada por Anh Dang, un artista conceptual de ‘League of Legends’.

Como podéis comprobar en el clip de vídeo que acompaña el mensaje en X, el cuerpo de la consola ha sido modificado en su forma, y tras la mutación sus puertos para los mandos y la tarjeta de memoria han sufrido una precisa angulación para simular la boca del crustáceo. Luego en la parte inferior de color beige, se ha situado una especie de armazón naranja a la que se conecta unas pequeñas patas y dos largas garras, que en realidad ocultan un controlador dividido en dos partes que se puede usar perfectamente.

En definitiva, el creador de esta consola ha respetado el arte original hasta el más mínimo detalle, creando una máquina única que probablemente muchos querrán replicar por sus propios medios. Tengan mucho cuidado ahí fuera.