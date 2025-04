La remasterización de 'The Elder Scrolls IV: Oblivion' llega por sorpresa a PS5, PC y Game Pass

Después de numerosas filtraciones y especulaciones, Bethesda Game Studios, en colaboración con Virtuos, ha sorprendido a propios y extraños con la presentación y publicación inmediata de ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’, una nueva versión de su emblemático RPG de 2006, que ya está disponible para Xbox Series, PS5 y PC a través de Steam, además de formar parte del catálogo de Xbox Game Pass.

Nuevas tecnologías para nuevas máquinas

La remasterización promete recuperar la experiencia original con mejoras visuales y soluciones técnicas para la generación actual de consolas. Utilizando el motor gráfico Unreal Engine 5, el título se ha reconstruido incorporando cambios en la jugabilidad basados en la experiencia acumulada durante las últimas dos décadas.

Entre las mejoras técnicas y visuales se incluyen gráficos actualizados en resolución 4K, animaciones rediseñadas y soporte para 60 cuadros por segundo. Asimismo, se ha actualizado el sistema de creación de personajes, los menús, el combate y la progresión de habilidades para ofrecer una experiencia más acorde con los estándares actuales.

Es importante tener en cuenta que 'Oblivion Remastered' requiere un espacio de almacenamiento considerable, de aproximadamente 120 GB en el SSD, en contraste con los 5GB que necesitaba la versión original. Según su descripción oficial, 'The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered' moderniza el Juego del año 2006 con gráficos impresionantes y una jugabilidad refinada".

Ediciones especiales

Además del juego base, que incluye las expansiones Shivering Isles y Knights of the Nine, la edición Deluxe ofrece conjuntos digitales de armas y armaduras inspiradas en Akatosh y Mehrunes Dagon, una aplicación de libro digital, la banda sonora oficial y contenido descargable adicional, como la Fortaleza del Luchador, Tesoros del Tomo de Hechizos, Guarida Vil, Navaja de Mehrune, La Guarida de los Ladrones, Torre del Mago, expansiones Orrery y el paquete de armadura para caballos.

'The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered' – Tráiler

Regreso a Cyrodiil

Ambientado en el inmenso mundo de Cyrodiil, ‘Oblivion Remastered’ invita a los jugadores a detener las fuerzas invasoras de Oblivion en una travesía que combina exploración, narrativa profunda y libertad de elección. Tanto para quienes ya han vivido esta experiencia como para quienes se adentran por primera vez en estos territorios, la versión remasterizada ofrece una oportunidad única de redescubrir un clásico con todo lujo de detalle y una representación más fluida. Entonces, ¿estás listo para volver a visitar Oblivion en esta versión remasterizada?