IOI Interactive celebra 25 años con récords, novedades, colaboraciones y próximos lanzamientos

IO Interactive ofreció el pasado fin de semana su primer IOI SHOWCASE, un evento online (aunque también fue presencial en la ciudad de Los Ángeles para un reducido grupo de periodistas), que contenía sus próximos anuncios: incluyendo ‘007 First Light’, ‘MindsEye’, y ‘HITMAN World of Assassination’. La parte glamurosa la protagonizó el actor Mads Mikkelsen, que recupera su personaje en Casino Royale, Le Chiffre, para protagonizar el antagonista de una misión de Hitman.

Hitman World of Assassination

De hecho, Hitman cumple 25 años justo a tiempo para presumir de igual número de millones de unidades vendidas (25) alcanzar los 80 millones de jugadores (para ello cuentan los usuarios de una versión limitada y gratuita del juego).

El IOI Showcase sirvió para repasar el pasado, pero también para mirar al futuro. Entre las principales novedades, destaca la incorporación de Mads Mikkelsen (Le Chiffre en Casino Royale) como objetivo escurridizo, disponible ya en todas las plataformas (PS5, Xbox Series, PC, Switch, incluida Switch 2) hasta el 6 de julio. También anunciaron una próxima versión para móviles, un modo de juego cooperativo y un par de asociaciones más: una con un juego de móviles (State of Survival) y otra para realizar un nuevo juego de tablero dedicado. Por último, anunciaron más contenido para la versión de realidad virtual.

IOI Interactive / .

007: First Light, los orígenes de Bond

Durante el evento se hizo un guiño especial al futuro de la compañía con ‘007: First Light’, el esperado videojuego basado en una historia original de James Bond, previsto para verano de 2026. El título presume de ofrecer una historia completamente inédita sobre los orígenes de James Bond. Llegará para todas las plataformas: consolas y PC, y ya ha presentado su primer tráiler, que ha sido uno de los que más éxito ha tenido, no solo en el IOI SHOWCASE, sino en el propio Summer Games Fest. Si estás esperando este título ya puedes obtener sus primeros objetos: aquellos que completen la misión “El banquero” en ‘Hitman’ este mes, recibirán un traje que podrán utilizar en el juego del agente secreto británico cuando esté disponible. Un pequeño detalle que conecta dos de los universos de sigilo más emblemáticos de la ficción.

MindsEye

El martes 10 de junio llega ‘MindsEye’, y durante esta presentación Adam Whiting, Assistant Game Director en Build A Rocket Boy, presentó más contenido jugable, sus combates y diversas escenas con vehículos. Durante la presentación destacó el uso del dron que acompañará al jugador y que ofrecerá todo tipo de soporte. Sin embargo, una de las características más comentadas de ‘MindsEye’ será su herramienta de creación de contenido que permitirá, tanto a usuarios como a desarrolladores, crear un flujo de contenido extra para el juego de un modo que la industria del videojuego no ha visto con anterioridad. El desarrollador ya ha anunciado planes para publicar estos extras todos los meses tras su lanzamiento, por lo que ya no queda nada para comprobar si estas promesas son ciertas.

Glacier

Todo lo presentado por IO Interactive no sería posible, por otro lado, sin el motor gráfico propiedad de la compañía. Bajo en nombre clave Glacier, este motor ha permitido crear videojuegos durante dos décadas a esta desarrolladora y de paso conseguir múltiples premios. El estudio no piensa dejar de actualizarlo y evolucionarlo y, prueba de ello, es el primer tráiler de ‘007 First Light’, creado completamente con este motor, según predicó Ulas Karademir, CTO de IO Interactive.

En definitiva, IO Interactive ofreció durante la semana del Summer Games Fest sus proyectos más destacados para el próximo año, que incluyen nuevos títulos Triple A, colaboraciones, nuevo contenido para todos sus juegos y proyectos que no solo permanecen a la vanguardia tecnológica del sector, sino que también pretenden impulsar la forma en la que desarrolladores y usuarios se relacionan con los videojuegos; con asequibles herramientas de creación de contenido para fans y desarrolladores como las de ‘MindsEye’.