Diana Hernández: la campeona canaria que rompe moldes en el mundo del Tekken

En la segunda jornada del Gaming Experience Gran Canaria,contó con la presencia de una de las jugadoras más destacadas del panorama europeo y mundial del TEKKEN: Diana Hernández León, la vecindariega de 27 años, conocida en el mundo competitivo como Princess Namine como homenaje al videojuego Kingdom Hearts,. Diana logró en 2023 una hazaña que la catapultó al reconocimiento internacional: Top 17 en el EVO de Japón, el torneo más prestigioso de juegos de pelea del mundo, compitiendo entre más de 1300 participantes y siendo la única jugadora española y europea en alcanzar tal posición. “Es mi logro más importante hasta ahora”, confiesa tras ganar en el torneo celebrado ayer en el espacio fighting de la plaza central del Centro Comercial Alisios puntuable para el TEKKEN WORLD TOUR.

Una historia con episodios de bullying y una consola

La historia de Diana comienza desde muy pequeña, con una consola entre manos y un juego que marcaría su destino: TEKKEN. Lo empezó a jugar con solo diez años, y hoy, casi dos décadas después, sigue siendo su título predilecto. “Me ficharon clubes, he viajado, he cobrado por jugar. Pero lo más importante es que he roto barreras en un entorno muy masculino”, explica.“Hay muy pocas mujeres en los torneos, no porque no puedan, sino por el miedo a la exposición pública, a los comentarios. A muchas nos ha frenado eso alguna vez”.

Diana Hernández, campeona canaria de Tekken / Gaming Experience Gran Canaria

Diana también desmonta prejuicios. “Hay quien piensa que los videojuegos solo generan adicción o son una pérdida de tiempo. Para mí, los videojuegos me han salvado. Fueron refugio cuando sufría bullying. Me han dado una carrera, una comunidad, un propósito”, afirma con firmeza. Equipara el valor de los videojuegos al de otras artes: “Tienen historia, narrativa, música, arte visual... Son un conjunto artístico completo. Lo que transmite un juego puede ser tan profundo como lo que transmite un libro". Y también lanza un mensaje de responsabilidad: “El problema no es el videojuego, sino el exceso. Como en todo. El equilibrio es la clave. No se puede vivir solo en lo virtual, pero tampoco se puede despreciar lo que ofrece este mundo”.

Durante su participación en el Gaming Experience Gran Canaria, Diana no solo compitió y ganó (alcanzando la final del torneo del sábado), sino que se convirtió en un referente para el público joven que asistió al evento. “Me ha encantado la organización, la atención del staff y la energía. Volvería sin dudarlo”, declaró.Diana no necesita trofeos para brillar: su presencia, su discurso y su historia ya son un ejemplo.

El grupo canario IVY gana la final de K-pop del Gaming Experience 2025

La segunda jornada del Gaming Experience estuvo también marcada por la final de K-pop, que coronó como ganadores al grupo IVY, representado por Kilian, Nuru, Sofa y Kiwi. Con una divertida puesta en escena y una coreografía original sobre un remix de Whiplash, del grupo AESPA, el equipo conquistó al jurado y al público.

Formado en 2022, el grupo ha evolucionado desde una formación inicial de cuatro integrantes hasta contar con once personas que comparten pasión y esfuerzo. “Hoy solo actuamos cuatro, pero el equipo es mucho más grande. Adaptamos los ensayos a nuestras vidas y responsabilidades”, indicó Killian. Lejos de academias, sus entrenamientos se realizan en espacios públicos, con recursos propios y una gran entrega. Kilian, además de integrante, es el coreógrafo del grupo y destaca la importancia de crear contenido propio: “Nos diferencia que nuestras coreos no son simples copias, las creamos desde cero” Considerados ya referentes en la escena K-pop canaria, aseguran que su mayor reto no es subir al podio, sino lograr que cada integrante crea en su potencial y mire al pasado con orgullo. Una filosofía que ayer se hizo realidad sobre el escenario del Gaming Experience.

Con un crecimiento exponencial en las últimas décadas, el mundo de los videojuegos se han posicionado como la principal fuente de ocio y entretenimiento del siglo XXI; siendo Canarias un punto encuentro nacional e internacional para la industria gracias a eventos como Tenerife GG o la Liga Canaria Esports, ambas iniciativas, lideradas por A1M, que evoluciona el concepto de festivales a una nueva dimensión.