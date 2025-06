Netflix retira más de 20 juegos de su catálogo en julio y anticipa el fin de su aventura en el sector.

Malas noticias, ya es oficial: Netflix eliminará decenas de juegos de su catálogo. En julio, concretamente la compañía retirará hasta 22 títulos premium, entre ellos algunos de los nombres para móviles más valorados de los últimos años como ‘Hades’ y ‘Monument Valley’.

La reducción del servicio llega tras un año complicado para la división de ocio electrónico de Netflix, marcado por el cierre de su primer estudio AAA antes de estrenar ningún título, por la marcha de ejecutivos de renombre y la cancelación de lanzamientos como ‘Tales of the Shire’ y ‘Don't Starve Together’.

Lista completa de juegos que dejarán Netflix en julio

En este sentido, los suscriptores podrán jugar a la mayoría de estos juegos hasta el 15 de julio, aunque algunos, como ‘Hades’, desaparecerá incluso antes. Estos son los juegos afectados:

'Battleship'

'Braid, Anniversary Edition'

'Carmen Sandiego'

'CoComelon: Play with JJ'

'Death’s Door' (hasta el 14/07)

'Diner Out: Merge Cafe'

'Dumb Ways to Die'

'Ghost Detective'

'Hades' (iOS, último día: 01/07)

'Katana ZERO'

'LEGO Legacy: Heroes Unboxed'

'Ludo King'

'Monument Valley'

'Monument Valley 2'

'Monument Valley 3'

'Rainbow Six: SMOL'

'Raji: An Ancient Epic'

'SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.'

'TED Tumblewords'

'The Case of the Golden Idol'

'The Rise of the Golden Idol'

'Vineyard Valley'

‘Tales of the Shire’. / Elsotanoperdido

¿Por qué los abandona?

El fin de la distribución de estos juegos no responde a una falta de éxito, ya que bastantes de ellos han recibido críticas muy positivas y premios internacionales. Títulos como ‘Monument Valley’ y ‘Hades’ se consideran referentes en el sector. Las razones parecen ser principalmente estratégicas:

Monetización limitada: A diferencia de servicios como Apple Arcade o Xbox Game Pass, los juegos en Netflix no generaban ingresos adicionales; se incluían como parte del abono.

Cambio de prioridades: La compañía está reorientando su estrategia hacia experiencias interactivas más limitadas (como fue ‘Bandersnatch’, retirado en mayo) y menos en títulos completos.

¿Qué supone para los usuarios?

Este cambio deja en el aire el futuro del área de videojuegos. La reducción de su catálogo y el abandono de proyectos de gran escala parecen anticipar un replanteamiento de su línea. La empresa de streaming inició su andadura en este mercado con grandes anuncios y juegos de calidad sin coste añadido, pero la falta de un modelo de negocio sostenible y la presión de la competencia han limitado su crecimiento.

Hades - v1.0 - Launch Trailer

Muchas dudas en el horizonte

Ahora, con la retirada del 20 % de su catálogo queda por ver si los videojuegos seguirán teniendo un lugar en Netflix o si acabarán siendo solo un experimento más en la trayectoria de la compañía. Lo único que tenemos claro a estas alturas es que, si sueles jugar a alguno de estos títulos en Netflix, tienes solo unos días para disfrutarlos. Una vez eliminados, únicamente recibirán soporte en plataformas como App Store o Google Play, (siempre que se publiquen en ellas).