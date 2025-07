Team Heretics empieza la Fase 2 de VCT EMEA con victoria, racha y la mira puesta en el título

La Fase 2 de la VCT EMEA ya está en marcha, y la competición no ha tardado en poner a prueba a todos los equipos tras un cierre de primera mitad con mucho en juego. Aunque FNATIC celebró el título regional y su subcampeonato en el Masters de Toronto, el protagonismo ha recaído en Team Heretics, que levantó el trofeo del Esports World Cup en Riad y se presenta como uno de los titanes a batir.

En todo caso el formato repite la fórmula con dos grupos de seis, liguilla y sólo los cuatro mejores de cada grupo avanzan a playoffs. En este contexto, los conjuntos españoles llegan con realidades distintas, pero con la ambición intacta.

Estados de forma de los equipos españoles

Movistar KOI todavía no ha encontrado su mejor momento del año. La Fase 1 fue dura y las competiciones internacionales tampoco han servido para solventar dudas. En esta Fase 2, el comienzo ha sido prometedor con un primer mapa muy serio ante Team Liquid, pero el resultado final (2‑1 para los británicos) demostró que queda trabajo por delante. No se les pueden negar destellos de calidad, pero aún falta rematar en los momentos críticos.

GIANTX, por su parte, ha decidido no especular y ha cerrado con una victoria solvente (2‑0) frente a Team Vitality, dando primeras señales de que el trabajo entre jornadas empieza a dar sus frutos. Defensa compacta, buenos planteamientos y una sinergia muy afinada en los post-plants.

El caso de Team Heretics es diferente. Llegan en estado de gloria tras su paso por Riad, donde firmaron una de las páginas más brillantes de su historia reciente. En esta Fase 2, los madrileños debutaron con victoria por 2‑1 ante BBL Esports, mostrando la mezcla perfecta de cabeza fría y agresividad en los momentos de máxima presión. Perdieron un mapa, pero su capacidad de adaptación y lectura de rival quedó patente en la arena.

Favoritos en la parrilla

Entre los gigantes europeos, la jornada inaugural trajo sorpresas. FNATIC, vigente campeón regional, se vio superado por NAVI, que no dio margen para la reacción (2‑0) y dejó a los naranjas tocados anímicamente tras el palo en Riad. Liquid, otro de los grandes, arrancó con triunfo ante KOI, aunque no sin dificultades. La anécdota de la jornada la firmaron los debutantes Gentle Mates, que sorprendieron a FUT Esports y dejaron claro que no han venido a hacer turismo.

Próximas citas y agenda

El calendario ya asoma grandes enfrentamientos. GIANTX se las verá con BBL, Team Heretics tendrá que medirse con Gentle Mates y Movistar KOI buscará redimirse nada menos que ante FNATIC. Todos los partidos pueden seguirse en directo y con comentarios en castellano en el canal oficial de VALORANT España en Twitch.

Martes 23 de julio

APK vs Karmine Corp (17:00)

GIANTX vs BBL Esports (20:00)

Miércoles 24 de julio

Team Liquid vs NAVI (17:00)

Gentle Mates vs Team Heretics (20:00)

Jueves 25 de julio

FUT Esports vs Team Vitality (17:00)

Movistar KOI vs FNATIC (20:00)

La igualdad marca la pauta en EMEA, pero los equipos españoles llegan con motivación y el objetivo de firmar una segunda mitad brillante. Queda mucho por decidir y no faltarán las sorpresas.