GRAN CITA
LEC 2025: KOI, GIANTX y Heretics certifican su pase a los playoffs de Madrid
KOI no dio opción, GIANTX encontró la mejor versión y Heretics se agarró a su último cartucho, pero los equipos españoles siguen en pie
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La fase regular del split de verano de la LEC 2025 baja el telón con todo por decidir. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, las últimas jornadas han sido un pulso directo por la supervivencia. La presión se ha dejado sentir en cada mapa, pero los conjuntos españoles han estado a la altura y no faltarán a la gran cita de Madrid.
Heretics al límite
Team Heretics fue el primero en saltar al escenario en una serie de todo o nada contra BDS. El arranque sembró dudas tras ceder el primer mapa, pero el equipo madrileño supo reaccionar con dos actuaciones contundentes que firmaron el 2-1 definitivo. Una victoria que sabe a mucho más que un simple triunfo y aseguran su billete a playoffs ganando oxígeno tras semanas de sufrimiento.
En GIANTX no les temblaron las piernas
El martes fue turno de GIANTX frente a NAVI. La amenaza de quedarse fuera era real, pero no titubearon. Con un plan claro y una ejecución impecable en peleas grupales, firmaron un 2-0 que los manda a la siguiente fase. Tras un split irregular, el conjunto llega al tramo decisivo con buenas sensaciones y la moral en alto.
KOI, contundencia de campeón
Movistar KOI cerró la semana con una de las actuaciones más sólidas del split. Frente a Team Vitality no dieron opción con un 2-0 que reafirma su condición de vigente campeón europeo. Su estilo agresivo desde el early game les permitió dominar la serie y, de paso, asegurar posición de privilegio en el cuadro superior de los playoffs. Con este nivel, KOI se perfila como candidato serio a revalidar el título.
G2 no cede un milímetro
Entre tanto, G2 volvió a mostrar que juega en otra liga y cerraron la fase regular con un 2-0 ante SK Gaming, terminando invictos y consolidándose como el gran favorito al título. Junto a FNATIC, Karmine Corp y Movistar KOI, completan el grupo de candidatos más firmes. Por el contrario, NAVI y SK se quedan fuera tras no encontrar regularidad en la fase de grupos.
Rumbo a Madrid
Con los ocho clasificados definidos, toda la atención se traslada a Madrid, donde se disputará la fase final del Summer Split. Movistar KOI y GIANTX llegarán con el aliciente de sus últimas victorias y la ilusión de jugar ante su público. Team Heretics, tras recuperar la confianza en el último momento, buscará dar la sorpresa. El billete al Mundial aguarda y la capital se prepara para un espectáculo de alto nivel donde cada serie será una final anticipada.
Próximos enfrentamientos
Team Heretics vs Team Vitality (05/09, 17:00)
GIANTX vs BDS (06/09, 19:00)
G2 vs Karmine Corp (07/09, 17:00)
Movistar KOI vs FNATIC (08/09, 17:00)
Clasificación final en la fase de grupos
Grupo 1
1. Movistar KOI (3V – 1D)
2. Karmine Corp (3V – 1D)
3. GIANTX (2V – 2D)
4. Team Vitality (2V – 2D)
5. NAVI (0V – 4D)
Grupo 2
1. G2 (4V – 0D)
2. FNATIC (3V – 1D)
3. Team Heretics (1V – 3D)
4. BDS (1V – 3D)
5. SK Gaming (1V – 3D)
Como siempre, nos despedimos tras apuntar que todos los partidos pueden seguirse en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de LVP.
