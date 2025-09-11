WWE 2K25 y Fate/Samurai Remnant encabezan los juegos de PS Plus Extra y Premium para septiembre de 2025

La división de videojuegos de Sony ha revelado los juegos que llegarán al catálogo de PS Plus Extra y Premium en septiembre. La selección reúne un poco de todo entre acción, RPG táctico, terror y supervivencia en una selva amazónica. Los títulos estarán disponibles a partir del 16 de septiembre. Lo repasamos todo con detalle:

WWE 2K25

La serie de 2K cuenta con el 2K Showcase The Bloodline narrado por Paul Heyman, nuevos tipos de combate como Underground y Bloodline Rules y el regreso de la lucha en cadena. MyRISE permite crear y llevar a la gloria a superestrellas masculinas y femeninas. En PS5 se suma The Island, un espacio persistente para hasta 50 jugadores que sirve como punto de encuentro, combate y progresión compartida.

WWE 2K25 - Announce Trailer

Persona 5 Tactica

Los Ladrones Fantasma cambian el tablero por cuadrículas con escuadras de tres integrantes. Coberturas, derribos y la maniobra Triple Threat destacan en el combate por turnos, con árboles de habilidades y fusiones de Persona para ajustar roles y sinergias. La historia es nueva, con Erina como figura central en un mundo dominado por un régimen opresivo.

Persona 5 Tactica - Launch Trailer

Green Hell

Supervivencia en plena Amazonia con gestión de salud física y mental, diagnóstico del cuerpo, fabricación de herramientas y construcción de refugios. El avance pide leer el entorno, racionar recursos y tomar decisiones con cabeza. Se puede jugar en solitario o en cooperativo en línea para cuatro personas.

Green Hell - Launch Trailer

Fate/Samurai Remnant

Acción y rol en Edo durante el periodo Keian. Siete parejas de Maestro y Sirviente combaten por un deseo en el Ritual de la Luna de Cera. Miyamoto Iori pelea junto a su Servant con técnicas combinadas, órdenes rápidas y artes místicas.

Fate/Samurai Remnant - First Trailer

Crow Country

Horror de estilo poligonal bajo con espíritu de era PS1. Año 1990, parque temático abandonado y una protagonista que avanza entre rompecabezas, pasillos silenciosos y criaturas que no conviene enfadar. La gestión de munición y recursos también tiene influencia directa en una jugabilidad, donde cada llave abre una ruta que compensa.

Crow Country - Tráiler

The Invincible

Aventura de ciencia ficción ambientada en Regis III e inspirada en la obra de Stanisław Lem. Aquí controlas el destino de la astrobióloga Yasna en una aventura que te obligará a hacer uso de un equipo de herramientas científicas que también ayudan a mapear terreno o registrar señales.

The Invincible - Launch Trailer

Conscript

Terror de supervivencia ambientado en la Primera Guerra Mundial con trincheras y pasillos estrechos. Llaves, códigos y rutas interconectadas arman un recorrido tenso que recuerda por estructura a los clásicos de género.

Legacy of Kain: Defiance en (PlayStation Plus Premium)

El catálogo Classics suma esta entrega de 2003 mediante emulación. Raziel y Kain alternan protagonismo con combate cuerpo a cuerpo, rompecabezas y cambios entre planos material y espectral que siguen resultando interesantes en la rejugada.

Septiembre de 2025 Plus

¿Qué te han parecido 'WWE 2K25', 'Fate/Samurai Remnant', 'Persona 5 Tactica' y 'Crow Country' para arrancar el mes con cantidad de opciones de juego? ¿Cuál de ellos tienes pensado jugar primero?