Poco después de que surgieran rumores que apuntaban a la adquisición de Electronic Arts por un grupo de inversores vinculados a Arabia Saudita, la compañía propietaria de licencias tan jugosas como ‘EA Sports FC’, ‘Madden NFL’, ‘Need for Speed’, ‘Los Sims’, ‘Medal of Honor’, ‘Command & Conquer’, ‘Mass Effect’ o ‘Dragon Age’, finalmente confirma que un consorcio de inversores la comprará por 55.000 millones de dólares.

Nuevos socios en EA

Entre ellos se encuentran el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners, en una transacción íntegramente en efectivo para los accionistas. Como resultado, cada acción de la compañía se valoró en 210 dólares, un precio que incorpora una prima del 25 % sobre el nivel no afectado. La retirada de bolsa tendrá lugar cuando se complete el proceso tras las aprobaciones; hasta entonces la acción seguirá cotizando. La prima toma como referencia el cierre del 25 de septiembre de 2025. PIF ya tenía una participación del 9,9 % en la corporación y, tras el cierre, el consorcio pasará a poseer el 100 % de la desarrolladora de juegos.

Electronic Arts pasará a manos privadas con un consorcio formado por PIF, Silver Lake y Affinity Partners ¿Qué supone para la industria? / Elsotanoperdido

“Nuevas oportunidades en el escenario global”

Como destaca la compañía en un comunicado de prensa, la transacción constituye la mayor compra de una empresa cotizada usando únicamente efectivo para convertirla en privada, patrocinada por inversores. Según el director ejecutivo, Andrew Wilson, la compra permitirá a la compañía “avanzar con mayor rapidez y descubrir nuevas oportunidades a nivel global”.

“De cara al futuro, seguiremos ampliando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, y abriremos nuevas oportunidades”, afirmó. “Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones futuras. Me siento más motivado que nunca por el futuro que estamos construyendo”.

La adquisición se produce mientras la casa de Redwood City, California, se prepara para el lanzamiento de ‘Battlefield 6’, una de sus grandes apuestas del año. Hasta el momento, no hay más información sobre los cambios que se implementarán en la estructura de la compañía, ni si la adquisición conlleva despidos o recortes de personal.

Electronic Arts pasará a manos privadas con un consorcio formado por PIF, Silver Lake y Affinity Partners ¿Qué supone para la industria? / Elsotanoperdido

¿Cuáles son los siguientes pasos?

El cambio de poder en Electronic Arts se produce en un momento en que Arabia Saudita intenta diversificar su economía y utiliza deportes y videojuegos para reforzar su imagen internacional. La participación de Affinity Partners en la operación también conlleva algún matiz, dado que el fondo de inversión está controlado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, el cierre queda sujeto a aprobaciones regulatorias y de accionistas, con un calendario estimado para el primer trimestre fiscal de 2027.