¿PS6 podría adelantarse a 2027? Parece que Sony quiere romper el ciclo entre generaciones

Han pasado cinco años desde el lanzamiento de PS5 (noviembre de 2020), y en Sony parecen estar preparándose para dar el siguiente paso antes de lo esperado. Si atendemos a las últimas filtraciones y las sumamos a las declaraciones más recientes, el resultado señala que PS6 podría anticiparse al tradicional ciclo de siete años entre generaciones de consola.

El ciclo de las generaciones

Históricamente, los dispositivos de Sony siguen un patrón de vida que suele moverse entre seis y ocho años, pero los recientes movimientos en el mercado apuntan a una posible ruptura con este ciclo. Las filtraciones, cada vez más profundas, sugieren que el gigante japonés podría anunciar nuevo hardware en 2027 o 2028, gracias a una batería de soluciones gráficas y nuevas herramientas de aprendizaje automático desarrolladas en colaboración con AMD.

En un vídeo reciente, Mark Cerny reavivó este tipo de especulaciones al hablar de ‘Project Amethyst’, una colaboración entre Sony y AMD. Esta colaboración busca aplicar técnicas de aprendizaje automático a los gráficos y la jugabilidad sobre una tecnología que aún se encuentra en fase de simulación, pero que se espera que llegue a una “futura consola”.

Cerny señaló que el desarrollo sigue en sus primeras etapas y que los resultados son prometedores, con la intención de llevar estas innovaciones a una futura consola cuando estén listas. El vicepresidente de AMD, Jack Huynh, explicó que están trabajando en núcleos Radiance, que “replantean la trayectoria de iluminación y sombreado, creando un entorno más rápido y realista”. Cerny destaca, además, que la compresión de datos permitirá “recursos de mayor fidelidad y menor consumo de energía”, integrándose directamente con otras tecnologías. En realidad, son demasiados detalles para una tecnología en sus primeras fases de desarrollo.

¿Cuándo se lanzará PS6?

Ahora, según una filtración relacionada con su hardware, se apunta a que PS6 llegaría en 2027. Las especulaciones han ganado fuerza después de que un filtrador fiable afirmara que PS6 está planeada para 2027: “No solo está sobre la mesa, es el plan, a menos que haya retrasos inesperados”. El planteamiento coincide con rumores anteriores que ya apuntaban a la comercialización de la consola entre finales de 2027 y principios de 2028. En cualquier caso, se habla de una CPU Zen 6 de ocho núcleos, una GPU RDNA 5 con hasta 48 unidades de cómputo y retrocompatibilidad con juegos de PS5 y PS4.

Además del modelo tradicional, también se especula con una versión portátil de PS6 con base de conexión, posiblemente siguiendo la tendencia de consolas híbridas como Steam Deck. Si bien no hay confirmación oficial, la coherencia de la información refuerza la expectativa de que la sucesora de PS5 podría llegar alrededor de 2027.

“Entre las prioridades de la compañía”

Según declaraciones recientes en un encuentro con inversores, el director ejecutivo de PlayStation, Hideaki Nishino, indicó que la próxima plataforma está “entre las prioridades de la compañía”. Reconoció el avance de los servicios en la nube, pero reiteró que la política de Sony sigue centrada en consolas físicas. A su juicio, el “streaming avanza bien técnicamente”, aunque la estabilidad de la red y el coste por tiempo de juego siguen siendo problemas importantes. El ejecutivo subrayó que la mayoría de su público prefiere jugar en local, sin depender de una conexión constante, y recordó que el ecosistema construido durante PS4 y PS5 motiva el desarrollo de una sucesora.

En definitiva

A día de hoy no se han publicado detalles oficiales sobre el hardware y las características. El futuro de la marca PlayStation es una prioridad y todo apunta a un periodo razonable entre 2027 y 2028. ¿Qué opinas de la posibilidad de que PS6 llegue en 2027?