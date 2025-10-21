La dirección de Xbox confirma la nueva generación de consolas y se refiere a un “cambio de ritmo”

Tras los buenos resultados iniciales que está cosechando la recién lanzada ROG Xbox Ally (y su variante Ally X), la presidenta de Xbox, Sarah Bond, regresa con unas declaraciones en Variety y Good Morning America donde destaca que Microsoft no abandona el mercado de consolas y que continúan trabajando en la sucesora de Series X|S.

Abiertos a nuevas fórmulas de hardware

Bond anticipa que Xbox está abierta a nuevas fórmulas de hardware y que colaboran con AMD para prototipar y diseñar el próximo dispositivo orientado al consumidor. En paralelo, enseñó los laboratorios “donde el equipo está diseñando, creando prototipos y probando la próxima generación de Xbox”, explica. “En Xbox, nuestra intención es que juegues a los juegos que quieras, con quien quieras y donde quieras.”

“Tenemos nuestro hardware de próxima generación en desarrollo. Hemos estado analizando el prototipado y el diseño. Anunciamos una colaboración con AMD al respecto, así que está por venir. Vimos aquí una oportunidad para innovar de una forma nueva y ofrecer a los jugadores otras opciones, además de nuestro hardware de próxima generación”, explica. “Siempre estamos atentos a las necesidades de jugadores y creadores. Cuando haya demanda de innovación, la desarrollaremos”.

Según la directiva, el lanzamiento de ROG Xbox Ally no debe interpretarse como una salida del modelo tradicional de consola, sino como una opción adicional mientras llega el nuevo hardware. “Se trata de ofrecer una experiencia Xbox que no esté limitada a una sola tienda ni atada a un único dispositivo”. A todo esto, alega que ASUS es quien fija el precio del modelo Ally X al tratarse de su dispositivo, cuya salida comercial fue el 16 de octubre de 2025 con PVP en Europa de 599 € para ROG Xbox Ally y 899 € para ROG Xbox Ally X.

En conjunto lo enmarca en un cambio de ritmo para optimizar la experiencia en Windows con la “pantalla completa de Xbox”, ampliar el programa de compatibilidad para consolas portátiles y ofrecer más ventajas a los suscriptores. Pero no se detuvo a comentar en las subidas de precio en España y la UE, donde los nuevos PVP quedan en 599,99 € para Xbox Series X, 399,99 € para Xbox Series S (1 TB) y 349,99 € para Series S (512 GB). Además, se han variado las características de las suscripciones Game Pass, cuyo modelo Ultimate ha pasado a 26,99 €/mes desde el 1 de octubre para nuevas altas, aplicándose a los suscriptores actuales a partir del 4 de noviembre.

Todo por y para los jugadores

En cambio, Bond insiste en la intención de “ofrecer más opciones" al jugador. En este espectro, no habla de abandonar la consola, sino de ampliar las formas de jugar. Por un lado, refuerzan Windows en formato portátil con la experiencia Xbox a pantalla completa y un programa oficial de compatibilidad para portátiles que identifica los juegos mejor adaptados a estos equipos. Por otro lado, apoyan hardware de terceros como ROG Xbox Ally y Ally X, mientras siguen diseñando la próxima Xbox junto a AMD.