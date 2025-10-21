Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

E-Sports

Movistar KOI resiste en la fase suiza de Worlds 2025 tras tumbar a Fnatic

La serie al mejor de tres se resuelve en el mapa final, pero les deja con la obligación de encadenar dos victorias para alcanzar los playoffs

Movistar KOI resiste en la fase suiza de Worlds 2025 tras tumbar a Fnatic.

Movistar KOI resiste en la fase suiza de Worlds 2025 tras tumbar a Fnatic. / Elsotanoperdido

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

En la tercera ronda de la fase suiza, Movistar KOI ha logrado vencer sus fantasmas y superó por 2–1 a Fnatic, evitando la dolorosa eliminación en el Mundial de ‘League of Legends’. El equipo español queda con parcial de 1–2 y necesita dos triunfos consecutivos para alcanzar los playoffs. El cruce, disputado al mejor de tres, se decidió en el tercer mapa tras una serie de secuencias equiparadas en gestión, táctica y defensa.

Partido de alto voltaje

La suiza de Worlds avanza a cinco rondas y con tres victorias se avanza, con tres derrotas se queda fuera y KOI jugará la ronda 4 el 23 de octubre frente a Team Secret Whales (Vietnam), conjunto nacido de la alianza entre Team Secret y Team Whales. El horario se fijará en las próximas horas; la franja de la cuarta ronda suele situarse entre 10:00 y 13:00 en España.

Movistar KOI resiste en la fase suiza de Worlds 2025 tras tumbar a Fnatic.

Movistar KOI resiste en la fase suiza de Worlds 2025 tras tumbar a Fnatic. / Elsotanoperdido

G2, a un paso de arrasar

G2 Esports afronta la ronda 4 con 2–1 y se mide a FlyQuest el 22 de octubre a las 10:00 (08:00 UTC). Una victoria más mete a los de EMEA en la fase final. Pero no todas las sorpresas son positivas y algunos gigantes asiáticos, a priori candidatos al título, están sufriendo mucho más de lo esperado en la fase suiza. Es el caso de T1, vigentes campeones del mundo; y de Bilibili Gaming, vigentes campeones de la LPL. Ambos equipos se encuentran con dos derrotas y una victoria, a un solo tropiezo más de quedar eliminados de Worlds 2025 antes de la fase de playoffs. T1 se la jugará ante 100 Thieves mientras que Bilibili Gaming hará lo propio ante Vivo Keyd Stars.

Próximos enfrentamientos

G2 Esports vs FlyQuest — 22/10, 10:00 (hora peninsular).

Cómo seguirlo en español

Todos los partidos se pueden ver en directo, con narración en castellano, en el canal de LVP en Twitch.

TEMAS

