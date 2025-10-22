Videoconsolas
PS Plus Extra y Premium pierde una batería importante de juegos en noviembre
Sony ha anunciado los títulos que dejarán de estar disponibles en los catálogos de las suscripciones PlayStation Plus
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Los dos niveles superiores de suscripción a PlayStation Plus reciben mensualmente una lista de juegos de PS4 y PS5 para que sus usuarios los disfruten durante un periodo de tiempo limitado. Esta política de sustituciones no siempre es perfecta, y en ocasiones hay algunos nombres importantes que abandonan el catálogo en poco tiempo.
Dicho esto, Sony ya ha definido qué títulos dejarán el servicio en noviembre de 2025, los puedes encontrar en la pestaña “Última oportunidad para jugar”. En total, se trata de siete juegos entre los que se incluyen ‘Battlefield V’, ‘Like a Dragon: Ishin!’, y ‘Football Manager Console’ entre otros.
Juegos que dejarán PS Plus en noviembre de 2025
A continuación, puedes consultar la lista completa de juegos que dejarán PlayStation Plus Extra y Premium en noviembre. Cabe destacar que aún no hay una fecha establecida, pero se espera que sea alrededor del 18 de noviembre. Así que te recomendamos que termines con tus juegos cuanto antes.
‘Battlefield V’ (PS4)
‘Like a Dragon: Ishin!’ (PS4/PS5)
‘Digimon Survive’ (PS4)
‘Football Manager 2024 Console’ (PS5)
‘Travis Strikes Again: No More Heroes’ (PS4)
‘Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz’ (PS4)
‘Synapse’ (PS VR2)
Unos juegos se van y otros llegan
No obstante, gracias al carácter rotativo del formato, los niveles Extra y Premium de PS Plus también han recibido novedades interesantes en sus catálogos. Por ejemplo, se incluyen los remakes de ‘Silent Hill 2’, ‘Until Dawn’, ‘Yakuza: Like a Dragon’ y muchos otros títulos. Consulta nuestra lista.
Nuevos juegos disponibles en PS Plus Extra y Premium:
‘Silent Hill 2 Remake’ (PS5)
‘Until Dawn Remake’ (PS5)
‘Yakuza: Like a Dragon’ (PS4 y PS5)
‘As Dusk Falls’ (PS5)
‘Poppy Playtime: Chapter 1’ (PS4 y PS5)
‘Wizard with a Gun’ (PS5)
‘V Rising’ (PS5)
PS Plus Premium
‘Tekken 3’ (PS4 y PS5)
PS Plus Essentials
Los juegos esenciales del modelo PS Plus que corresponden al mes de octubre también están disponibles para canjear. Estos títulos son:
‘Cocoon’ (PS4 y PS5)
‘Alan Wake 2’ (PS5)
‘Goat Simulator 3’ (PS4 y PS5)
Goat Simulator 3 - Launch Trailer
En todo caso, ¿qué te parece la lista de juegos que dejarán PS Plus Extra y Premium en noviembre de 2025? ¿Te has dejado alguno por jugar o por el contrario has devorado la mayoría de títulos de salida?
