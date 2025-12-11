'Post Malone's Murder Circus Encore' llega para poner patas arriba 'Hunt: Showdown 1896'

En las oficinas de Crytek celebran que su shooter de extracción, 'Hunt: Showdown 1896' ha superado los 10 millones de jugadores con la llegada de mucho contenido. Se trata de 'Post Malone's Murder Circus Encore', que como habrás deducido es un enorme evento dentro del título en colaboración con el artista 9 veces certificado Diamante y declarado jugador de 'Hunt', que nos propone un reinado de terror carnavalesco que estará disponible hasta el 9 de febrero de 2026 en PC, PS5 y Xbox Series X|S. Este acontecimiento se acompaña de la actualización 2.6, que ofrece un buen puñado de contenido nuevo, algunas funciones demandadas por la comunidad y otras mejoras en el conjunto lúdico.

El antiguo Maestro de Ceremonias

Ahora que hemos preparado nuestro teatro de operaciones y el escenario está listo para una nueva y caótica lucha, el antiguo Maestro de Ceremonias (interpretado por Post Malone) ha renacido como el brutal Discípulo de la Muerte y pretende recuperar su Dominio corrompido. Pero las posibilidades de victoria penden del legendario artefacto HelioStone, aún perdido. En este contexto, los cazadores se ven envueltos en un nuevo conflicto donde viejos enemigos y nuevas alianzas chocan.

Desafíos de historia y personalización del perfil

El formato también ofrece un nuevo sistema de juego que han denominado Desafíos de Historia, que ofrece una especie de jugabilidad narrativa. Estos capítulos temáticos permiten indagar entre la rica historia del juego y los antecedentes de los Cazadores mientras ganan recompensas. Se lanza con el relato temporal 'En los Vientos del Solsticio de Invierno', sobre Krampus y la historia gratuita permanente 'Un Gusto Adquirido', que sigue a un cazador llamado Tennessee Morgan.

En esta línea de novedades, ahora se podrán mostrar nuestros logros con la nueva Personalización del Perfil de Jugador. Este sistema permite distinguir una identidad única a través de avatares, títulos, marcos cosméticos, insignias de logros y rastreadores de estadísticas, visibles en los vestíbulos, en la última partida y en las pantallas de muerte. Es decir, ahora cada enemigo y amigo tiene una identidad distinta y tus logros se mostrarán claramente a los rivales.

Dinámicas de juego

La actualización 2.6 introduce el Efecto de Estado "Mojado". A nivel práctico, los cazadores que atraviesan aguas profundas quedan empapados, dificultando su encendido y mejorando su recuperación de salud a costa de pasos más ruidosos. Por otro lado, hay un nuevo objeto para arrojar de Botella de Agua que permite aplicar estratégicamente este efecto, apagar incendios e incluso neutralizar a los enemigos ígneos del Inmolador. Pero no intentes apagar un fuego de aceite con agua a menos que quieras quemarte.

El regreso de Ursa Mortis

Ahora presta especial atención, porque Ursa Mortis ha regresado, pero no como estás pensando. Se trata más bien de una evolución del aterrador monstruo de dos cabezas. Con vitalidad reforzada, daño aumentado y nuevos trucos, ahora acecha con astucia, puede atravesar barreras, es inmune al aturdimiento explosivo y su rugido puede activar trampas. En todo caso, con el regreso del Circo, puedes jurar lealtad a varias Tropas simultáneamente para desbloquear Rasgos de Evento únicos usando las Marcas de Juramento. Entre ellas se encuentran:

-La Tropa Lanzacuchillos - Blademancer: Recupera automáticamente munición delante de ti mientras estás en Vista Oscura.

-La Tropa Mística - Comunión: Sacrifica tu propia salud para curar a un compañero y curar sus Efectos de Estado.

-La Tropa Trickshooter - Disparo Rápido: Reduce el balanceo del arma y aumenta el zoom de la mira de hierro para rifles y pistolas con culata.

-La Tropa de Hombres Fuertes - Bruiser: Reduce el coste de resistencia cuerpo a cuerpo y reduce significativamente el sobresalto por el daño.

-La Tropa del Maestro de Ceremonias - Vidente de Cadáveres: Otorga Aumento de Visión Oscura al saquear Cazadores muertos.

Bayou más accesible y equilibrado

Entre los significativos cambios que se han confirmado en el equilibrio y el apartado de mejoras se encuentran Rasgos de Quemadura como Implacable, Remedio y Rampage, que ya no se pueden acumular para evitar combinaciones demasiado poderosas. También se incluyen elementos para nuevos jugadores que buscan una jugabilidad escalable en los primeros niveles.

Juego en equipo y mejor usabilidad

La actualización también promete una amplia revisión de la interfaz de usuario y de las herramientas de comunicación que pretende mejorar la coordinación y la claridad. El mapa ahora presenta un fondo transparente y una pantalla de rasgos reorganizada. El sistema de ping y la brújula también han sido rediseñados, permitiendo colocar múltiples marcadores de ping sensibles al contexto en objetos del mundo como cajas de munición y trampas, todo visible en una brújula nueva.

'Post Malone's Murder Circus Encore' - Gameplay Trailer

El pase de batalla de Post Malone's

'Murder Circus Encore' cuenta con un Pase de Batalla dedicado que permite avanzar por niveles completando desafíos y participando en nuevo contenido, incluido el Stand de High Striker. Al ganar Puntos de Evento, puedes desbloquear cantidad de recompensas temáticas como cosméticos, armas y desbloqueos de Cazador ligados al macabro carnaval que estará en activo hasta el 9 de febrero de 2026.